漢文帝鳳凰嘴霸陵是「千年誤會」　往南2.1公里「江村大墓」才對

▲漢文帝霸陵原被認定位於白鹿原北端的「鳳凰嘴」。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家文物局今（14）日正式認定，漢文帝劉恆的霸陵在白鹿原的江村大墓，並非流傳千年的「鳳凰嘴」。據了解，江村大墓出現後，考古人員便對其墓主人的身份提出質疑，就地理位置來看，該墓距離竇皇后墓僅800公尺，根據當時帝后合葬不合陵的制度，再加上考古發掘和縝密分析，判斷出「江村大墓」就是漢文帝的霸陵。

▲江村大墓經考證後確認為漢文帝霸陵所在地。（圖／翻攝百度百科）

霸陵位址的千年誤會部分源於元朝的《類編長安志》，文章記載，漢文帝陵位於鳳凰嘴，是一個突出的山頭，山形很像帝陵封土。在地形特色及史書「因山為墓」的誤導下，「鳳凰嘴」前立滿碑石，包括「康熙二十七年御製碑」、「雍正元年祭祀碑」及「嘉慶二十四年御祭碑」等，使得後世認定「鳳凰嘴」便是霸陵所在。

不過，江村大墓的出現，徹底顛覆了千年以來的謬誤。江村大墓地處西安東郊白鹿原的西端，東北約800公尺處為竇皇后陵，西南約2公里處為薄太后南陵，北部約2.1公里處為原霸陵所在地「鳳凰嘴」。

▲鳳凰嘴土山的形狀像是天然封土，因此符合漢文帝霸陵的敘述。（圖／翻攝百度百科）

考古研究發現，「鳳凰嘴」並無漢代墓葬遺存，排除為霸陵的可能性。而江村大墓鳥瞰為「亞」字形，地表無封土，墓室邊長約72公尺、深30餘公尺，墓室四周發現110多座外藏坑，外藏坑外圍有卵石鋪砌的陵園設施，邊長約390公尺，石圍界四面正中外側有門址，推測可能為獨立的帝陵陵園（竇皇后陵也有獨立的後陵陵園）。

▲江村大墓外藏坑發現的土陶俑。（圖／翻攝百度百科）

此外，江村大墓與竇皇后陵外圍發現陵園圍牆遺跡，推測應共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1.2公里，南北寬約863公尺。江村大墓的8座外藏坑共出土陶俑、銅印、銅車馬器及鐵器、陶器等1500餘件器物，銅印上還印有「車府」、「器府」、「中騎千人」、「府印」、「倉印」、「中司空印」等，證明江村大墓的形制、規模均符合西漢最高墓葬規格，再加上周邊的竇皇后陵、薄太后陵，考古專家確認江村大墓即為漢文帝霸陵。

據了解，西漢11位皇帝的帝陵，除漢文帝的霸陵和漢宣帝的杜陵在渭河以南，其餘9位皇帝皆葬在渭河北岸的咸陽塬上。漢文帝霸陵的位置確認後，解決了西漢11座帝陵的名位問題。霸陵雙重陵園、帝陵居中、外藏坑環繞的結構，也與漢高祖長陵、漢惠帝安陵產生明顯差異。