鼻酸畫面曝！跑山獸溫暖擁抱蔡進國兒　曝墜落高度約16層樓高

▲「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）參與搜救蔡進國，率先下山後，給蔡進國兒子一個暖暖擁抱。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃宥寧／新北報導

和碩前副總裁蔡進國26日獨自開車前往新北市三峽區滿月圓山區登山，27日失聯，家屬焦急報警PO網求助。知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）接到家屬求救委託，28日也加入搜救行動。30日中午時，蔡遺體被尋獲，羅培德率先下山，看到蔡進國兒子落寞身影，上前叫了一聲「弟弟」後給予溫暖擁抱。

捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德，2014年參加嘉明湖步道越野賽時一戰成名，以僅僅3小時53分的破紀錄成績奪冠，登山界為之震撼；這段行程一般登山客需時2天1夜往返，專業級山友也得花上6、7小時，羅培德「奔馳的野獸」之名也不脛而走，27日接到家屬委託也漏夜從南投北上協尋蔡進國。

警消搜救人員歷經4天協尋，今日在無極山莊往雙溪山登山步道左側山壁下方50公尺處尋獲蔡進國，已無生命跡象，蔡男衣著完整，15時52分由消防人員將蔡進國遺體運送下山。

「跑山獸」羅培德下午3時30分率先下山後，向媒體委婉表示，蔡進國墜落約16層樓左右溪谷，講完後，他緩緩走向形隻影單的蔡進國兒子身邊，叫了一聲「弟弟」後，將大大的手放在蔡的肩膀上拍了幾下安慰，以英文表示「弟弟，你們全家人都做的很好，我們沒有辦法安全的救他回來，但他已經回來了，我很遺憾...」場面令人動容。