基隆2警翹班帶女人爽喝！疫調鬼扯害4分局全淪陷　陳家欽說重話了

記者張君豪／台北報導



根據衛生機關疫調：基隆市警局第一分局汪姓員警執勤時不假外出，邀約該市警局第二分局林姓員警深夜至銀河小吃店與女子飲宴染疫，且汪員和林員在疫調時隱瞞足跡導致多名同仁染疫，警政署長陳家欽今天受訪指出「針對有違規情事者必定嚴懲，當務之急要穩定軍心。」



▲警政署長陳家欽30日受訪表示，因基隆警察確診者多為刑事人員，針對有違規情事者必定嚴懲防止疫情再擴散。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出：根據基隆市警察局調查，汪員值夜勤不假外出，偕同林員深夜至小吃店與不明女子應酬，事後確診確診新冠肺炎（COVID-19），兩名警員深恐遭到處分對疫調隱瞞不實，導致多名同仁染疫，形成防疫破口，已嚴重影響警譽，將秉持不輕縱、不護短原則，從重追究當事人責任，並深追有無涉足不正當感情交往、涉足不正當場所等風紀問題，調查將依相關規定辦理。



基隆染疫群聚案造成警員隱瞞疫調成為防疫破口引發輿情討論，警政署長陳家欽30日上午到刑事局出席打詐掃黑專案記者會受訪時表示：這次基隆市警察局確診者多為刑事人員，目前該警局緊急從少年隊、婦幼隊的抽調偵查人員支援各分局警力；警政署也急派保安警察第三總隊、基隆港務警察總隊刑事人員協助疫調，目前基隆市警力運作都正常。



陳家欽強調：違反防疫規定者就一定會加以嚴懲，另外相關主管的考監責任也會一併論處，當務之急先要穩定基隆市警察局的軍心士氣和治安，加強協助疫調工作，以防止疫情擴散。

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