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台東足跡擴及台南！進香團到南鯤鯓代天府　吃住在麻豆香客大樓

記者林悅／台南報導

台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，因參加初鹿協天府進香活動，26、27日前往台南市南鯤鯓代天府，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐；28日經村長通知配合採檢，報告結果為陽性，Ct值17.7；案23083於台南市足跡共匡列67位相關接觸者，66位為陰性，剩餘1位結果未出。

▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南30日沒有新增COVID-19本土確診個案，為因應目前其他縣市疫情多點爆發帶來的威脅，台南市衛生局30日邀集南區傳染病防治醫療網莊銀清指揮官、柯文謙副指揮官、疾管署南區管制中心、台南市醫師公會陳相國理事長、診所協會鄭熙騰理事長、社會局及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，持續超前部署相關防疫措施。

▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會中作成相關決議，包括：「台南市政府各機關單位自即日起到4月6日，避免參加不必要的餐會」，以及「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到4月17日，除例外情形皆禁止探視」。

▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

30日與會的醫療院所和台南市醫師公會、南區傳染病防治醫療網、疾管署南區管制中心等專家，皆認為正值疫情緊張時刻，外縣市不明感染源存在威脅，贊成維持高規格防疫措施，認同市府防疫規格趨嚴。

▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖並藉會議提醒，目前台南14家專責醫院的員工、外包人員和固定服務志工等相關工作人員，在疫苗基礎劑接種率皆達9成以上，呼籲相關人員應加強第三劑催注，全面提升保護力。

▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台東縣1名60多歲女性COVID-19本土個案23083，兩天晚間並於麻豆代天府香客大樓住宿及用餐，足跡共匡列67位相關接觸者66位陰性，1位結果未出，已清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，指揮中心公布30日新增56例本土個案，且多縣市不明感染源的疫情威脅存在，台南必須防疫趨嚴、謹慎面對，市府團隊會全力做好各項防疫工作，請市民體諒並配合。

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