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Omicron是全世界的聖誕禮物？林氏璧曝「答案揭曉日」

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲林氏璧推估再2週～1個月就能看清「Omicron是不是全世界的聖誕禮物」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

英國13日出現首例感染Omicron的患者死亡，而在台灣目前累積3例Omicron境外移入個案。中央流行疫情指揮中心考量該變異株重症及死亡率無明顯升高，暫未將美、英等國列入高風險國家的計畫。前台大感染科醫師林氏璧試問「Omicron真的會是聖誕禮物嗎？」並透露答案揭曉日期，屆時將能看清臨床嚴重度輪廓。

林氏璧今（14）日在粉專發文指出，全球定序確診的Omicron共11722例，加上可能案例共近9萬例，「目前僅有1例死亡，這是驚人的低！」他說這只是檯面上確診的數字，肯定只是冰山一角，未被診斷出的無症狀、輕症案例一定更多。在南非當地檢驗陽性率已高達31%，每3個檢查就有1例陽姓。

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「我們是不是真的可以對Omicron有比一週前更多一點審慎樂觀？」林氏璧問道。他說，該變異株重症比例似乎真的比較低，和先前幾株變種不太一樣，但仍需更多樣本數及更長時間觀察，因為演變到重症需要時間，很多資料可能只是還來不及出來。目前觀察到被感染多半為年輕人，因此可以樂觀，但不要躁進遽下結論。

林氏璧直言，「Omicron有沒有可能真的是個弱化的新冠變種，還真的是個全世界的聖誕禮物？讓我們繼續看下去。」他推測，再過2週、最多1個月，英國及南非應該可以提供全球更清楚的Omicron臨床嚴重度輪廓。

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