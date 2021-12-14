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美軍來真的！27空軍拒打疫苗被解職　未來不接種恐無法榮譽退役

▲▼美國空軍。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Air Force Recruiting）

▲美國空軍開除27名拒打疫苗的現役軍人。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／翻攝自Facebook／U.S. Air Force Recruiting）

記者葉睿涵／編譯

美軍13日證實，有27名空軍因拒打新冠疫苗而被開除，成為該軍種第一批因為拒絕接種疫苗而受處分的案例。截至12月10日，美軍已有96.4%現役軍人已至少施打1劑疫苗，而已接種1劑的現役空軍則有97%，國會目前正試圖通過新法，不再讓拒打疫苗的軍人榮譽退役。

據美聯社報導，美國空軍發言人斯特凡內克（Ann Stefanek）13日宣布，有27名飛行員因未在期限前完成疫苗接種，而被空軍以「不服從命令」的名義開除；這是空軍第一批因疫苗問題而被行政開除的飛行員，他們都是正處於第一個服役期的年輕、級別較低的軍人。

早前，五角大廈為了避免軍方再爆群聚感染，強制所有軍人在年底前完整接種新冠疫苗，而空軍給出的截止期限落在了11月2日。消息傳出後，有逾千名空軍堅持拒打疫苗，另有4700人則提出了宗教豁免的申請。

斯特凡內克指出，被開除的27名空軍並未尋求任何醫療、行政或宗教豁免，雖然他們部分人的紀錄上有其他違規行為，但拒打疫苗是他們被開除的主要原因之一。儘管空軍未透露這些飛行員將以什麼方式退役，但國會目前正試圖通過新法，不再讓拒打疫苗的軍人榮譽退役。

►美海軍開出第1槍！副艦長拒打新冠疫苗被拔官　軍方祭鐵腕強制接種
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