疫苗保護力驟減！　美研究：輝瑞、莫德納對Omicron效力僅30％

▲美國研究指出，接種兩劑莫德納或輝瑞BNT對Omicron病毒的保護力僅有30％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠變種病毒Omicron仍在全球持續蔓延，更佔了英國確診病例的40％，讓英國首相強生急推施打第三劑加強針。美國研究指出，接種兩劑莫德納或輝瑞BNT對Omicron病毒的保護力僅有30％，遠低於對Delta病毒的87％。

根據《路透社》報導，加州大學聖塔克魯茲分校（University of California Santa Cruz）研究員透過計算模型分析指出，在接種輝瑞BNT、莫德納等mRNA疫苗後，對Omicron病毒的保護力僅有30％，遠低於對Delta病毒的87％。研究員基爾帕特里克（Marm Kilpatrick）表示，對於4個多月前接種疫苗的人來說，「對感染的保護基本上消失了。」

不過，數據也顯示，若是施打第三劑加強針，保護力就可恢復到約48％。儘管疫苗無法避免染上Omicron病毒，但對於預防染疫後重症仍有顯著效果，基爾帕特里克表示，「我們估計，mRNA疫苗對重症的保護力是86％，對有免疫疾病的人來說是67％，施打完第三劑的人則有91％。」

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