牛津研究：AZ、BNT難擋Omicron！　打2劑疫苗「抗體仍不夠」

▲英國新冠疫情升溫，牛津科學家預料未來突破性感染可能增加，急籲人們盡快接種加強劑，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國牛津大學科學家13日公布研究指出，接種2劑AZ或輝瑞（BNT）疫苗的民眾，在面對Omicron病毒時，體內產生的抗體水平較低，導致無法產生足夠的中和抗體來對抗Omicron，這可能也造成了突破性感染的案例升高的可能。

綜合路透社與CNBC報導，牛津大學的研究人員對分別施打了AZ和輝瑞（BNT）疫苗的接種者進行血液分析後，發現接種者對抗新冠的中和抗體在施打第2針的28天後「顯著下降」，甚至還有部分接種者的血液「完全無法中和病毒」。

研究人員推斷，僅接受2劑新冠疫苗注射無法讓人體產生足夠的中和抗體來對抗Omicron病毒，而這可能也是之前突破性感染案例增加的原因。儘管目前還沒有證據顯示，體內對抗Omicron的抗體水平較低會導致人們重症、住院或死亡的風險升高，但科學家們可以預見，未來突破性感染的案例數還會逐漸上升。

牛津大學的新研究結果與英國政府的立場相符，英國首相強生（Boris Johnson）才剛在一天前警告，衛生當局發現2劑疫苗不足以遏制Omicron病毒，因此人們應盡快接種加強劑，以增強對Omicron的防護力。

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