哥哥爬窗進屋開門卻慘遭弟弟割喉殺死　犯後還到摩鐵大睡

▲男子被吵醒後殺害哥哥，判刑15年定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市徐姓男子與哥哥不睦，去年1月間，徐男將家中鐵門斷電後在屋內呼呼大睡。哥哥返家後從氣窗攀爬入屋開門，與徐男吵架，最後竟被他持利器割頸身亡。徐男犯案後穿著血衣從後門逃離，又躲到汽車旅館呼呼大睡。一二審均將他判刑15年，案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，徐男（37歲）有思覺失調症，平日陪著父母在市場賣菜，大3歲的哥哥也在市場工作。但因為工作態度的關係，哥哥與徐男2人不睦許久。案發於去年1月中，哥哥與父母外出用餐，返回家中的透天厝時，發現家中鐵門竟被斷電，不能打開。一家人不得其門而入，哥哥懷疑是弟弟搞鬼，就從二樓氣窗爬入屋內。

不過父母在屋外等候許久，還是不見哥哥前來開門，父母直覺有異，趕緊打電話請鎖匠開門進入，赫見哥哥已經倒在2樓客廳地板，滿地鮮血。警消人員到場後，發現哥哥早已死亡多時，頸部還有數道不規則的傷痕，研判是主動脈被利刃割斷，大量出血而死亡。事發後弟弟卻不見蹤影，檢警根據監視器畫面，當天晚間就在距離家裡不遠的汽車旅館中，逮捕正在呼呼大睡的徐男，徐男當時身上還穿著血衣。但他對案發過程推說不知，檢方認為他涉有重嫌，提起公訴。

一審法院審理後，釐清犯案現場狀況，認為徐男當時將鐵門斷電，並在屋內呼呼大睡，哥哥爬窗進門後，吵醒徐男，2人發生爭執，徐男取出利刃，殺害哥哥而後逃逸。考量徐男長期受精神疾病所苦，生活不佳，另外父母也幫徐男求情，最後一審法院依照「家暴殺人罪」將徐男判刑15年。

案件上訴二審後，高等法院審理時，徐男的父母、姐姐均出庭，向法院求情。徐男父母也說，雖然發生這種事情很難過，但手心手背都是肉，請求法院不要對徐男判處極刑。二審因此駁回上訴，維持15年刑度。全案再上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。