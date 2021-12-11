汙水管線施工突興起露鳥尻槍　被監視器錄下慘噴2萬換免囚

▲桃園市林姓工人去年7月受雇於某汙水工程公司在桃園市蘆竹區進行汙水工程，林卻在緊鄰道路工地內公然露鳥且上下套弄，公司人員發現後報警究辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年7月間在桃園市蘆竹區中正路受雇施作汙水管線工程，該工地緊鄰道路，且未設圍籬與圍牆，林男竟公然露鳥且上下套弄生殖器供人觀覽，後經公司人員發現，並經桃園市政府工務局道路施工影像系統錄下畫面報警提告；桃園地院法官認為林犯行明確，審結依公然猥褻罪判處拘役20天，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，48歲的林姓男子去年7月22日下午2時許，在蘆竹區中正路上受雇於某汙水管線工程，該工地緊鄰道路且四周無圍籬，工地旁設有監視器，一般民眾路過都能登入觀看工地內情形，林男當天竟無視路人可能會察覺，公然面對監視器露鳥，徒手上下套弄並撫摸生殖器，後經人提醒，工地內其他工人察覺回報公司，經調閱監視畫面報警提告。

林男祥在檢警偵訊時坦承犯行，檢方根據監視器錄影擷取照片佐證，偵結依公然猥褻罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，林男坦承犯行不諱；法官查出，林無視工地旁設有監視器，一般民眾均可隨時觀看，林在該處對監視錄影系統裸露生殖器，並徒手套弄撫摸之動作，顯有供人觀覽之意圖。其裸露生殖器、以手套弄撫摸之舉，不僅足以刺激或滿足性慾，客觀上足以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化，自屬猥褻行為無訛。

法官認為，林男所為，係犯刑法第234條第1項公然猥褻罪。審酌林男為滿足一己之私慾，竟在不特定人得共見共聞之工地內監視錄影系統前，公然裸露生殖器之猥褻行為，惟念其坦承犯行之犯後態度，審結依公然猥褻罪，判處拘役20天，如易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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