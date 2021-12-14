沒比較聰明！400名科學家、外科醫做智力測驗　真實結果曝光

▲研究發現，即使是鑽研太空火箭的科學家也並不一定比普通群眾聰明。圖為SpaceX Falcon 9火箭升空。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

《英國醫學期刊》（BMJ）最新的聖誕特刊中發表了一項有趣的研究，分析團隊找來約400名火箭科學家與神經外科醫師進行AI網路平台智力測驗，並收集了有關年齡、性別與專業經驗水準等問題，再將其與1.8萬多名英國大眾的測驗結果放在一起對照，結果發現，其實他們並不一定比較聰明。

根據英國《衛報》報導，研究人員找來329名航太工程師與72名神經外科醫師，使用「Cognitron」網路AI平台進行英國智力測驗（Great British Intelligence Test，GBIT），在30分鐘內做完12項簡短的測試，每個測試持續大約1到4分鐘，檢驗其各方面的認知能力，包含計畫與推理、工作記憶、注意力與情緒處理能力等，再將其結果與1.8萬多名英國大眾的測驗結果進行比較。

研究顯示，只有神經外科醫師表現出顯著差異，解決問題的速度比起普通群眾更快，但記憶回想的速度較慢。研究人員指出，這可能是由於神經外科節奏較快的工作性質，吸引了那些原本就擁有快速處理能力的人，或是在時間急迫之下訓練快速決策的成果，但後者可能性不大。

▲神經外科醫師解決問題的處理能力明顯優於一般人，但記憶回想速度較慢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究發現，航太工程師與神經外科醫師間的認知能力幾乎沒有差一，但前者注意力與心理操控方面得分更高，例如可以做到在腦海裡想像旋轉物體；後者則在解決語義問題方面得到更高分，例如對罕見詞彙的定義等。研究作者之一、倫敦大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）神經外科見習醫師Aswin Chari表示，結果基本上表明，每個人都有特定範圍的擅長技能，全方位進步是非常困難的。

談到關於研究中的2項特定職業，Aswin Chari補充說，並不能說火箭科學家與外科醫師在所有方面都比平常人更加優秀，而是他們在某些領域更擅長，使他們能夠勝任自己的專業工作。