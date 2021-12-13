英27%人曾辦公室出軌！這職業一夜情發生率最高　近半數人搞上同事

▲英國調查發現，有27%的員工曾與同事發生一夜情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國網站Thortful最近對2000名不同職業的人進行調查後發現，有近27%的員工曾與同事有過一夜情，其中教師最不可能與同事有染，而警察則是與同事發生性關係機率最高的職業。《每日郵報》對此進行報導時聲稱，這項研究結果獲得蘇格蘭退休警察馬修斯（Andy Matthews）的認可，他指出，「警察們都會因為與其他警察發生婚外情或一夜情而臭名昭著。」

▲調查顯示，警察是最有可能和同事發生一夜情的職業。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最有可能與同事發生一夜情的職業如下：

1. 警察 44%

2. 藝術家 38%

3. IT人員 33%

4. 電氣或瓦斯技術人員 32%

5. 銀行家 32%

6. 人資（HR） 29%

7. 會計師 28%

8. 商店店員 28%

9. 康樂中心工作人員 27%

10. 公車或火車司機 25%

▲調查顯示，教師是最不可能和同事發生一夜情的職業。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最不可能和同事亂搞的職業如下：

1. 教師 10%

2. 社工 14%

3. 科學家 15%

4. 律師 18%

5. 醫護人員 19%

6. 房地產經紀 21%

7. 銷售或業務人員 23%

8. 公務員 23%

9. 工程師 23%

10. 慈善工作者 24%

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