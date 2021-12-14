超感動！逢甲攤商夾娃娃機店遺失1萬4現金　民眾送到派出所

▲張男接到警方電話，趕緊衝到派出所領取失物。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓男子在逢甲擺攤做生意，因近期生意受到疫情影響，日前收攤後前往娃娃機店消費紓壓，未料離去時不慎將放有1萬4000多元貨款的夾鏈袋遺留在店內，經民眾拾獲帶到派出所，員警根據貨款單聯繫上張男，張男接獲電話趕緊衝到所內領取失物，看到貨款一毛不少，開心地直呼這是寒冬中最棒的溫暖。

台中市第四警分局表示，大墩派出所警員林志丞月初執勤時，有民眾拿著一只夾鏈袋進派出所，稱是在南屯路二段一家夾娃娃機店撿到的，警方清點後發現袋內有1萬4千餘元，還有數張貨款單據，研判失主應是收據的主人，遂根據貨款單據上面的資料撥打電話聯繫，張男接到電話後，趕忙至警所領取失物。

張男向員警說，他在逢甲商圈擺攤做生意，因疫情影響，生意不甚理想，加上家中尚有父母及妻小要照顧，平時覺得壓力頗大，習慣收攤後前往家裡附近的夾娃娃機店內消費紓壓，可能隨手將貨款放在機台上，也沒特別注意就空手離開。當員警來電告知確認貨款事項時，頓時腦袋一片空白，對於自己的粗心大意自責不已，幸運地是可以失而復得，心情大洗三溫暖，感謝遇到拾金不昧的善心民眾和熱心員警幫忙。

▲員警清點袋內物品，發現有1萬4000多元現金及數張收據。（圖／民眾提供）

大墩派出所長曾一峰表示，警察除了維護治安、維持社會秩序及維護交通外，應本於同理心為民服務；同時亦提醒民眾貴重物品做到錢不露白、財不離身，方能降低被竊機率。

