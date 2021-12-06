拾荒婦撿到8千多現金交警局　淡淡寫下「在車站撿到」警動容　　

▲拾荒老婦在車站撿到皮包，裡面有8千多元現金及證件，提著2袋回收物進入分駐所，全數交給警方處理。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣關西鎮1名60多歲的拾荒婦人，5日下午在車站撿到1只黃色皮包，裡面有現金8千多元及證件，遂提著大包小包的回收物前往分駐所報案；但婦人無法明確說出原因，只簡單在紙上寫著「在車站撿到」5個字，員警依證件找到失主前來認領，女失主頻頻向拾荒婦人道謝。員警也對拾荒婦拾金不昧精神相當感動。

新竹警方表示，5日下午2時許，1名背著背包，雙手提著資源回收物的婦人進入分駐所，但這名婦人無法清楚表達來意，只在紙上寫下「在車站撿到」字樣交給員警，隨後並拿出1只黃色小皮包給員警；員警查看後發現裡面有現金8千多元及多張證件，遂趕緊通報失主前來。

▲▼拾荒婦提著2包回收物進入分駐所，將撿到的皮包物歸原主後，轉身又提著那2包，就像一切都沒發生過般的離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不久即有1名女失主前來認領，當她發現裡面現金完好如初時，當場抽出1千元向拾荒婦道謝；員警說，拾荒婦到處撿拾回收，1天也只有數十元的收入，面對這麼大額的金錢卻不為所動，也對這名拾荒婦拾金不昧的精神相當感動。

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