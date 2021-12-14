台南長榮中學重返榮耀　2021全國橄欖球聯賽稱王奪冠

▲台南市長榮中學在2021全國橄欖球聯賽中，重回睽違7年的冠軍寶座。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學在2021全國橄欖球聯賽中，重回睽違7年的冠軍寶座，當熱烈的歡呼喝采和掌聲在百齡球場響起，雖然衣衫沾著球場塵沙和滿身汗水，但長中橄欖球戰將們，打自心底滿溢的狂喜澎湃，卻也完全顯露在臉上。

身為總教練也是校友、學長的林家偉緊抿著唇，眼眶泛著淚，6年的光陰，從菜鳥教練，以「永不放棄，堅持到底」為原則，帶領著學弟們歷經征戰，終於在2021年的全國聯賽中拿下冠軍，重返榮耀。

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台灣第一所中學─長榮中學，同時也是南台灣的橄欖球發源地。早期橄欖球僅見於北部的中學校園，南部的第一顆橄欖球是由一群長榮中學校友一起發想、設計、購買皮革，親自以手工縫製而成。這一群南門城下玩著手製橄欖球的少年，在第20屆全省橄欖球錦標賽中，以6比0打敗建國中學，使長踞王座的建國中學20連霸夢碎，長中橄欖球隊也自此成為冠軍常客。

但在創校百週年後，因球員青黃不繼，自1985年之後球隊暫停組隊。這一沉潛，便是漫長的16年歲月，直到2001年成立OB聯誼會，2002年才再度組成代表隊。林家偉敎練是當時的隊長，重組至今已經20週年，其中獲得9次全國性的冠軍。7年前開始由他接任總敎練兵符，台南市基層選手正逢斷層，戰績經常在2、3名之間的。

2021全國橄欖球聯賽奪冠後，長中戰將們，將林總教練和校長高高舉起，為剛出爐的冠軍欣喜，也在心中一同宣誓，仍將秉持著「永不放棄，堅持到底」的信念，為往後的每一個冠軍奮戰不懈，為百年名校締造更多、更新的榮耀。