救命天使！　台南市消防局救護員接連成功搶救瀕死病患

▲台南市消防局救護人員，半月內連續搶救失去生命跡象的民眾，經緊急送醫急救，從死神手中成功搶命。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局救護人員展現高度緊急搶救能力，半月內連續搶救失去呼吸心跳等生命跡象的民眾，經緊急送醫急救，從死神手中成功搶命。

台南市消防局11月26日晚上8時38分許，接獲報案指稱在安平區某舞廳內有一男性民眾失去呼吸心跳，即派遣永華高級救護隊前往處置，救護人員郭育廷、陳毅夫抵達時發現該舞廳員工已有對病患實施CPR，在接手處置後，使用AED分析電擊去顫1次並持續施予CPR、建立輔助呼吸道、靜脈輸液、強迫給氧後，病患即恢復自發性脈搏，生命徵象也漸漸穩定，送至醫院治療後順利地康復出院。

急救成功的佳音無獨有偶，在12月5日晚上8時17分許，在中西區郡西路上有一名男性騎士突然重心不穩倒地，並失去呼吸心跳，原在機車後座的兒子立即打119求救，恰巧有一位路過的護理師，正確的判斷患者心肺功能停止，並幫男子進行CPR急救，永華高級救護隊人員葉蕙華、陳弘弦、黃柏巽、陳哲斌抵達後接手急救，在持續CPR、使用AED分析電擊去顫2次後，也成功的將男子從死神手中拉回，並緊急送到郭綜合醫院急診室進一步搶救。

消防局長李明峯感謝熱心的民眾，在發現患者到院前心肺功能停止（OHCA）時，就勇敢的施予援手，大幅提升患者救回的機率。自2020年10月迄今，永華分隊執行的OHCA案件中，有5件是有良好癒後，腦功能正常而出院的，而且其中有4件是有旁觀者先實施CPR；在OHCA患者的處置中，早期CPR及早期AED去顫是影響患者的決定性關鍵，越早開始CPR，救活OHCA患者的機率越高，現場民眾發現狀況後的第一反應及救護人員的處置，幾乎決定了OHCA患者是否能存活。

台南市長黃偉哲對此甚感欣慰，表示市府對於市民生命財產安全之保障責無旁貸，支持消防局推動DA-CPR、HPCPR、採購高階可攜式多功能整合心臟電擊器、辦理高級救護技術員訓練等政策，為的就是讓到院前緊急救護的品質更上一層樓，進而提高瀕死病患的存活率，因為救護人員正確的判斷與執行救護處置，讓市民的生命得以延續，展現了市府守護市民的決心。