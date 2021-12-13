推廣弱勢修繕卓然有成　台南勞工局獲頒專案管理大獎雙獎項

▲台南市勞工局長王鑫基與「做工行善團」志工團隊，成功將台南弱勢房屋修繕服務推廣至外縣市，讓每項修繕專案皆能落實達成，獲得專案管理大獎雙獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲以建立「希望家園」為願景，勞工局結合工會志工夥伴組成「做工行善團」，長期為弱勢免費修屋，在副總統賴清德的牽成及市長黃偉哲支持下，勞工局長王鑫基與「做工行善團」志工團隊，成功將台南弱勢房屋修繕服務推廣至外縣市，讓修繕專案皆能如期如實如本達成，獲得專案管理大獎雙獎肯定。

13日勞工局獲頒標竿專案獎優選，王鑫基局長獲頒10大傑出專案經理獎優選，考試院黃榮村院長親自頒獎；專案管理大獎向有「專案管理界奧斯卡獎」之美譽，能同時拿下兩個獎項更是不容易，標竿專案獎表揚於專案管理有卓越績效之代表性專案，10大傑出專案經理獎，係表揚歷年來在專案管理上表現非常傑出之專案經理。

這次勞工局提報專案管理大獎的內容，是勞工局連結轄內各工（協）會，以公部門與私部門協力合作的模式，運用專案管理技巧推動公益行善，改善弱勢的居住環境，將台南弱勢房屋修繕的成功經驗推廣至其他縣市，目標訂定1年內進行10戶外縣市修繕案，包含屏東縣、高雄市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣及南投市，本專案能獲獎的因素，除了專案經理人王鑫基局長的領導，也仰賴全體專案成員的配合，將專案管理成功應用於公益領域，讓助弱修屋的效益擴大。

王鑫基局長表示，感謝專案管理大獎評審團的肯定，做工行善團的修繕志工們得知獲獎訊息皆非常開心，這項榮耀將成為繼續成長的動力，推廣台南弱勢房屋修繕的成功經驗到外縣市，帶動做工行善的熱潮，照顧更多地區的弱勢朋友。