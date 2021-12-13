　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

▲台南市政府榮獲勞動部「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關」良等獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府榮獲勞動部「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關」良等獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動職業安全衛生工作，落實「希望家園」政策，繼台南市安衛家族核心企業奇美實業、台灣汽電共生、統一實業、麻豆新樓醫院，及蔡朋枝教授等獲頒國家職業安全衛生獎，13日勞動部辦理「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關頒獎典禮」，台南市政府再傳捷報，獲頒良等獎肯定。

黃偉哲市長非常重視職安衛推動工作，訂定「希望家園職場安康促進計畫」，藉由市府各機關攜手合作，確實落實職業安全衛生推動政策，深耕職業安全衛生知能及觀念。台南市並推動安衛家族總體檢，落實家族成員零職災，希望藉由總體檢的方式協助核心企業找出廠內的盲點，討論可行的改善對策，建立良好安全衛生文化。台南市更成立防災訪視輔導團，輔導員們來自產業界、學界，或檢查機構退休之檢查員等，具有多年從事職安工作經驗，對於安全衛生業務熟稔且經驗豐富，能夠有效診斷出事業單位各種危害存在之因素，提供確實有效之解決意見，針對100人以下中小企業持續辦理安全衛生專業臨場輔導，協助降低職災發生。每年並固定舉辦職業安全衛生教育訓練、職安週系列活動(安平健走、關子嶺健走、工安參訪暨體感、高階主管論壇)等豐富多元活動，提升本市安衛家族成員職場安康意識。

▲台南市政府榮獲勞動部「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關」良等獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長提到，台南市已成立33個安衛家族，高達760多間事業單位加入運作，由核心企業擔任「領頭羊」的角色，以「大廠帶小廠」的方式，藉由經營者安全衛生講習、安全衛生專業輔導、危害辨識評估、廠場相互巡視與觀摩等模式，提升中小事業單位安全意識、危害辨識與自主安全管理能力，進而降低職業災害發生。台南市並全國首創「安衛家族績效評選」及「安衛家族大會師」，每年初審選出特優安衛家族在關子嶺簡報分享安全衛生績效，由職業安全衛生領域的專家學者評出績效卓越家族，作為安衛家族成員學習標竿典範。

▲台南市政府榮獲勞動部「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關」良等獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長表示，勞動部今年針對職災預防關聯性較高的9個中央部會及6 個直轄市政府辦理職安評核，內容包括政策規劃、法制、執行、督導、檢討分析、創新作為等面向，並考量機關首長實質行動支持，有明確可執行的政策目標及計畫，將安全衛生理念融入主管法規，透過跨單位合作及藉由推動小組負責規劃、協調、考核，定期追蹤檢討執行成果，落實獎懲，持續精進政策與目標。

▲台南市政府榮獲勞動部「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關」良等獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長說，很高興台南市榮獲「2021年度政府機關職業安全衛生績效評核良等獎」殊榮，未來期勉透過機關、企業與勞工的協力合作，提昇台南市職安衛水準，創造更安全健康的勞動環境。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
「下個新冠魔王株」恐在這國家！　專家：可能侵襲全球
花6萬買比特犬「被車撞死」！　飼主反賠車主1萬元
月薪7萬能買多少錢的房？　館長「沉思3秒」吐殘酷真相
江宏傑顧2寶　認了「主動視訊福原愛」
林秉樞左擁高嘉瑜　右抱禾馨護理師！網見「1行徑」炸鍋：太扯
中職金手套出爐！王威晨三連霸　郭天信、邱丹首獲獎
獨／AV開拍！　女主角苡若嘆：我愧對家人，媽媽很擔心
「台股2萬點泡沫將至」　他警告：這幾個月要小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

救命天使！　台南市消防局救護員接連成功搶救瀕死病患

2021國際新創機器人節　2959參賽人次推動產創加值逾6000萬

台電台南區處娃娃撲滿回娘家　二手義賣相助家扶中心

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

救命天使！　台南市消防局救護員接連成功搶救瀕死病患

2021國際新創機器人節　2959參賽人次推動產創加值逾6000萬

台電台南區處娃娃撲滿回娘家　二手義賣相助家扶中心

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

中信兄弟金手套4人連霸　詹子賢忍著手肘骨刺之痛2連霸

看爸走過來「屁狗秒跟媽握手」 　網見牠回頭確認笑：到底多討厭

男友兄弟「1張照」洩極樂痕跡　她驚覺：小三是男的！網狂找亮點

王彩樺打第3劑疫苗！　曬小黃卡「收到100元禮券」專業穿搭被讚爆

國道散落物每年逾4萬件　明年起處理費貴3千、卡雙向道直接翻倍

萌萌比熊犬被醫生說過重　變身棉花糖埋媽媽胸口討拍拍

毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

邱丹奪金手套狂喊「完蛋了」　郭天信獲獎實至名歸

雙層觀光餐廳巴士也能開趴！晶華推出包車服務「每趟5萬元」

家有55毛孩每天相伴入睡！　3歲萌弟「安全感十足」不用小被被

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

皮夾裡的千元鈔不見了　警調數十支監視器抓賊

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

桃園飆仔20部改裝車聚集競速

男騎車淋雨迷途失溫　金山警細心查證助返家

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

「新北植光Chill」北大登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊

閃耀青春山海線　金山立體停車場13日起試營運

大成長城異味超標重罰240萬元

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

臨檢易滋事場所　舞廳毒品及失聯移工全曝光

黃偉哲頒發台南設計獎

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

更多熱門

相關新聞

台南市救護員成功搶救瀕死病患

台南市救護員成功搶救瀕死病患

台南市消防局救護人員展現高度緊急搶救能力，半月內連續搶救失去呼吸心跳等生命跡象的民眾，經緊急送醫急救，從死神手中成功搶命。

台電台南區處手義賣相助家扶中心

台電台南區處手義賣相助家扶中心

即／台南安平造船廠火警　消防30車40人搶救

即／台南安平造船廠火警　消防30車40人搶救

台南噴泉狂洩4hrs止不住　18歲女駕駛撞斷消防栓

台南噴泉狂洩4hrs止不住　18歲女駕駛撞斷消防栓

林聖哲蔡忠紘獲頒防疫特殊貢獻獎

林聖哲蔡忠紘獲頒防疫特殊貢獻獎

關鍵字：

職安績效評核台南佳績

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面