政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

▲台南市政府榮獲勞動部「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關」良等獎肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動職業安全衛生工作，落實「希望家園」政策，繼台南市安衛家族核心企業奇美實業、台灣汽電共生、統一實業、麻豆新樓醫院，及蔡朋枝教授等獲頒國家職業安全衛生獎，13日勞動部辦理「2021年度職業安全衛生績效優良政府機關頒獎典禮」，台南市政府再傳捷報，獲頒良等獎肯定。

黃偉哲市長非常重視職安衛推動工作，訂定「希望家園職場安康促進計畫」，藉由市府各機關攜手合作，確實落實職業安全衛生推動政策，深耕職業安全衛生知能及觀念。台南市並推動安衛家族總體檢，落實家族成員零職災，希望藉由總體檢的方式協助核心企業找出廠內的盲點，討論可行的改善對策，建立良好安全衛生文化。台南市更成立防災訪視輔導團，輔導員們來自產業界、學界，或檢查機構退休之檢查員等，具有多年從事職安工作經驗，對於安全衛生業務熟稔且經驗豐富，能夠有效診斷出事業單位各種危害存在之因素，提供確實有效之解決意見，針對100人以下中小企業持續辦理安全衛生專業臨場輔導，協助降低職災發生。每年並固定舉辦職業安全衛生教育訓練、職安週系列活動(安平健走、關子嶺健走、工安參訪暨體感、高階主管論壇)等豐富多元活動，提升本市安衛家族成員職場安康意識。

勞工局王鑫基局長提到，台南市已成立33個安衛家族，高達760多間事業單位加入運作，由核心企業擔任「領頭羊」的角色，以「大廠帶小廠」的方式，藉由經營者安全衛生講習、安全衛生專業輔導、危害辨識評估、廠場相互巡視與觀摩等模式，提升中小事業單位安全意識、危害辨識與自主安全管理能力，進而降低職業災害發生。台南市並全國首創「安衛家族績效評選」及「安衛家族大會師」，每年初審選出特優安衛家族在關子嶺簡報分享安全衛生績效，由職業安全衛生領域的專家學者評出績效卓越家族，作為安衛家族成員學習標竿典範。

王鑫基局長表示，勞動部今年針對職災預防關聯性較高的9個中央部會及6 個直轄市政府辦理職安評核，內容包括政策規劃、法制、執行、督導、檢討分析、創新作為等面向，並考量機關首長實質行動支持，有明確可執行的政策目標及計畫，將安全衛生理念融入主管法規，透過跨單位合作及藉由推動小組負責規劃、協調、考核，定期追蹤檢討執行成果，落實獎懲，持續精進政策與目標。

王鑫基局長說，很高興台南市榮獲「2021年度政府機關職業安全衛生績效評核良等獎」殊榮，未來期勉透過機關、企業與勞工的協力合作，提昇台南市職安衛水準，創造更安全健康的勞動環境。