特斯拉全球供應商董座表態　「絕對不同意」反萊豬公投！

▲拿下電動車「特斯拉」（Tesla）全球獨家供應商訂單的「和大工業」董事長沈國榮12日於財經節目「數字台灣」上，表態反萊豬絕對不同意。（圖／財經節目數字台灣）



記者陶本和／台北報導

面對1218四項公投，拿下電動車「特斯拉」（Tesla）全球獨家供應商訂單的「和大工業」董事長沈國榮12日於財經節目「數字台灣」上表示，台灣的機械、半導體、五金、零件等等，大部分都銷往美國，要賣東西給別人，卻不讓別人賣進來，是沒有道理的，直言反美豬公投，「絕對不同意」！

沈國榮12日在謝金河的節目「數字台灣」中指出，這十幾年來，台灣電動車零件供應，約佔特斯拉65%以上，這些大部分都銷往美國，現在亞馬遜投資的Rivian，都是台灣供應商佔大部分。

沈國榮說，國民黨立委蔣萬安在立法院被問到在美國留學時是不是也吃美國豬肉，差點回答不出來，「你在美國可以吃美國豬肉，回來台灣，卻說美國豬肉有毒。」這對美國人來說是很大的傷害，美國人已經吃22年的萊克多巴胺沒有問題，我們開放（含萊劑）美牛9年也沒有問題，還是馬英九政府時代開放的。

沈國榮說，美國豬肉對台灣來說，不過佔很小的一部分，我們食品安全把關好，什麼東西都可以照國際規定進來，這是公平的交易。

對於先前中國拒絕台灣水果，引發台灣人不滿，沈國榮說，台灣的鳳梨不能賣去某個地方，但是另外幾個國家就要跟我們買，也是解決我們的問題，結果符合國際規範的東西要賣來台灣被拒絕，等於我們沒有跟別人有公平的貿易條件。

沈國榮說，美豬、美牛如果一起進口，我們可以選擇要不要買，沒有人強制你買，沒有任何政府，尤其執政黨，絕對不會允許危害人民生命安全及健康的東西進來給台灣人吃。

沈國榮說，台美TIFA（貿易暨投資架構協定）好不容易才復談，結果我們把美國豬肉當毒豬肉，這對美國人很污辱。

台灣正在向CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）叩關，韓國也申請加入，沈國榮認為，這是台灣下個世代最重要的大事，攸關台灣經濟發展未來走向，現在若沒把握這個機會，就像當初退出聯合國一樣，人家是要討論中國入會問題，沒有要討論台灣退會問題，接下來50年台灣就會被邊緣化、變成孤兒。

沈國榮表示，CPTPP有11個國家，如果未來美國加入就是12國，台灣若能順利加入，等於跟12個國家簽署FTA（自由貿易協定），這跟台灣下個世代經濟發展有絕對重要的關係，CPTPP的國家都讓美豬進口，只有台灣不進口，誰要讓你進去？人家會認為你台灣沒信用，「我覺得四個不同意中間，這個案影響最深遠。」

沈國榮說，CPTPP是未來容量最大的經濟貿易體系，「所以美國豬肉這個公投，我們絕對不同意！」