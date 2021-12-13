台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

▲國民黨送交「反萊豬」以及「公投綁大選」公投案連署書，時任主席江啟臣發言。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨聲稱「公投綁大選」可以提高投票率一事，綠營資深幕僚攤開過往公投歷史發現，台灣舉辦過的4次公投結果，皆是公投綁大選，投票率並不會提高，反倒是公投的結果，會因綁大選更容易受到政治性介入所影響。

有關台灣的公投史，自2004年1月公投法立法通過後，台灣分別在2004年3月20日、2008年1月12日，2008年3月22日及2018年11月24日，舉行全國性投票。

不過，針對國民黨所謂，「公投綁大選」可以提高投票率的說法，綠營資深幕僚則進一步探究發現，並沒有這麼單純，反而是跟政黨的政治操作有密切關係。

首先，台灣第一次全國性公投舉行，是在2004年3月20日，有兩個公投案，分別是「強化國防」和「對等談判」公投提案，主要是由扁政府提出的「防禦型公投」，公投日語總統大選同一天，當時以國民黨為首的在野勢力，如趙少康、陳文茜，痛批陳水扁想利用公投來拉高他的總統選情，甚至發起全民拒領公投票。

在國民黨發起拒領公投票之下，根據當年的公投結果，「強化國防」的投票率是45.17％，「對等談判」的投票率是45.12％，兩案皆被否決。

接著，台灣第二、三次的全國性公投於2008年1月12日、3月22日舉辦。在1月12日兩項公投案是「討黨產」與「反貪腐」，綁立委選舉同一天投票，3月22日兩項公投案是「台灣入聯合國」、「務實返聯公投」。

時任國民黨主席吳伯雄質疑公投綁大選，公投會亂大選、會毀大選，針對這兩次公投，決議發動拒領公投票，並主張公投與大選分開，這四個公投案的投票率，分別是「討黨產」26.34％、「反貪腐」26.08％、「台灣入聯合國」35.82％、「務實返聯公投」35.74％，四個案都被否決。

隨後，第四次的全國性公投，是2018年11月24日舉行，因2017年公投法修法，大幅下降成案與過關門檻，於是2018年，國民黨利用大量公投提案綁大選，造成當時投票大排長龍、邊開票邊投票等亂象，也造成國民黨台北市長丁守中不滿選舉結果，提出選舉無效訴訟。

綠營幕僚指出，儘管2018年十個公投案投票率為54至55%，是台灣舉辦全國性公投以來最高，那次公投結果，卻因國民黨以配票單方式進行政治動員，以國民黨主推的幾項公投，如反空污、以核養綠、反日本核災地區食品進口、民法婚姻限定一男一女等得以通過；反觀，其他非國民黨主推的公投案，如以民法保障同性婚姻、國中小性別平等教育明定入法等被否決不通過。

總體而言，資深幕僚發現，公投綁大選的投票率，並不是如國民黨所說的會提高，反倒是公投的結果，會因綁大選更容易受到政治性介入所影響，尤其是2008年四項公投，都因為國民黨與在野勢力發動拒領公投票，投票率只有兩成到三成多左右。

他表示，由此可見國民黨今年1218強推公投綁大選，稱可以提高投票率，並非為真，根本就是為了有利政黨的政治操作，利用民主反民主。