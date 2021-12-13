基層產業憂「反萊豬」過關台美FTA破滅　他：被打趴不會只有製襪

▲國民黨訴求反萊豬，讓基層產業憂心，恐讓台美FTA遙遙無期。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

基層業者近期憂心國民黨力推的「反萊豬」公投，可能打亂台美的貿易佈局，彰化縣社頭織襪業就坦言，織襪業最大魔王不是疫情，而是「反萊豬」公投，他們無法想像如果公投通過的後果，心心念念的台美FTA就遙遙無期。對此，有意參選市議員的焦糖哥哥陳嘉行表示，如果過了台灣錯失加入FTA，到時被打趴的不會只有製襪業。

一名織襪業者接受媒體訪問時表示，自己並不贊成「反萊豬」，這已經變成政治問題了，而萊豬的背後，又有著「貿易問題」，要跟美國做生意就要開放，兩邊是對等的關係。

他說，實在沒有辦法想像，「反萊豬」公投如果通過，後果會是如何，織襪業者思思念念的台美FTA恐怕也遙遙無期了。

有「黑狗兄」之稱、運動襪負責人李東林接受訪問時表示，當年韓國、美國、中國簽訂FTA，原本以為台灣會不堪一擊，但廉價的中國襪子銷到韓國，卻讓韓國襪業一蹶不振，這反而讓台灣襪業有危機意識，知道要提升技術。

李東林表示，美國是台灣最大的織襪出口國，台灣襪業是看美國吃飯的，外銷有超過一半是到美國，中國目前是最大對手，但中國有出口補貼，導致兩邊是不公平競爭，但如果台美FTA簽訂，那麼台灣襪子在美國會有更大的競爭力。

對此，有意參選市議員的焦糖哥哥陳嘉行就表示，韓國賣到美國的襪子是零關稅，台灣最高課稅19%，台灣製襪業者當然被打趴，現在反美豬公投過了，台灣將再次錯失加入FTA的機會，還會被美國貿易制裁，到時候被打趴的不是只有製襪業而已。

陳嘉行表示，對於國民黨而言，公投就像是遊戲，只是為了要教訓民進黨，但對於靠外銷養活一整條產業鏈的人，那是一口飯，小孩子能不能順利長大的擔憂。

陳嘉行說，要教訓民進黨，可以不投給任何民進黨的政治人物，包括他自己，但對於這些餬口飯吃的人高抬貴手，留條生路給人家。