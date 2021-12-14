50起龍捲風襲美！肯塔基城市「75％面積夷為平地」　千人無家可歸

▲美國肯塔基州受災城市道森斯普林斯（Dawson Springs）大約75％範圍被龍捲風夷為平地。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

上周美國8州共計發生50多場龍捲風襲擊，其中以肯塔基州最為嚴重，已知至少74人死亡、 109人生死不明，且死亡人數可能突破百人。肯塔基州道森斯普林斯市（Dawson Springs）大約75％範圍已被夷為平地，原本有近3000名居民的城鎮，上千人都沒地方住，幾乎整個城市都流離失所。

▲道森斯普林斯市12月11日空拍圖。

根據美國CNN報導，道森斯普林斯市橫跨考德威爾縣、霍普金斯縣，總面積約為9.8平方公里。已在這裡生活63年的市長斯邁利（Chris Smiley）表示，這是他見過最悽慘的災情，道森斯普林斯大約75％的地區被龍捲風夷為平地，「它是毀滅性的。」霍普金斯縣緊急應變管理主任貝力（Nick Bailey）說，道森斯普林斯有100多人失蹤，官員們希望大多數的人並非遭遇事故，只是離開這裡而還沒修改住處登記。

▲肯塔基州州長表示，當地許多住宅被摧毀殆盡，已經看不出原貌，搜救人員「不得其門而入」。

貝力表示，這個近3000人居住的城鎮有上千人失去家園，幾乎整個城市的人都流離失所了，而那些房子還保留著的人可能一個月之內都無電可用。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）12日告訴CNN，就算想挨家挨戶進行搜查確定住戶們是否平安，但許多民宅已經「沒有門」了，根本看不出前門或門廊的位置，「我看到城市相貌已經消失了，我是說直接消失，簡直是毀滅性的。」

▲道森斯普林斯市許多人流離失所。

報導指出，在官員們關注於龍捲風受害者的緊急需求時，氣象預報人員也在密切關注著該地區出現更惡劣天氣的可能性。CNN氣象學家蓋伊（Michael Guy）表示，雖然為時尚早，但受龍捲風影響的部分地區，本周可能還會再出現同樣的天氣型態，這可能包含氣溫回暖帶來的惡劣天氣的風險。

▲CNN氣象專家指出，未來美國部分受災地區可能還會出現惡劣天氣。