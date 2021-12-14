驗毒出包／高雄院檢證實38案烏龍起訴　恐國家賠償全民埋單

▲高醫疑似傳出檢驗毒品出包。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

受南部司法單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，導致法官可能誤判的情況，高雄地方法院、地檢署、橋頭地方法院、地檢署今天緊急清查，初步發現至少有38件持有毒品遭起訴的案件，其中12件獲判無罪，6件有罪，另外還有20件還有待進一步釐清。

高雄地院行政庭長楊國祥表示，去年底有法官在審理一件毒品案件時，因被告持有的毒品被高醫驗出是二級毒品，但被告喊冤，且尿液檢測也是三級毒品，法官才將樣品送法務部毒品檢驗室複驗，確認是三級毒品，法官向庭長報告後，才發現有此一情況。

楊國祥指出，法官後來在群組裡通知提醒，經過清查，從去年11月到今年3、4月間，目前高雄地院查出持有毒品起訴的案件有31件，無罪的有11件，另外20件仍有待清查。

楊國祥強調，究竟是高醫的儀器檢驗有問題，還是當初檢驗標準不一造成誤判，都有待釐清，後來高醫也引進更新的儀器和方法，所以究竟是哪個部分出問題還需要清查，至於如果因此被判有罪的被告當然可以提出國賠，但是否會成立仍有疑義，因為國賠必須是有故意或疏失，目前此案是否符合仍有待商榷。

至於在橋頭地院和橋頭地檢署的部分，目前清查持有毒品遭起訴的有7件，獲判無罪的有1件，有罪的6件，也正擴大清查中。