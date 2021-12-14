高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

▲高雄湖內中山路豆干厝，曾被Google街景車拍到。（圖／翻攝Google Map）



記者葉國吏／綜合報導

高雄市湖內區中山路沿線是老司機口中的「豆干厝」地點，進入夜晚沿路就會有店家點著粉紅燈光，這時老司機就會知道放慢腳步，往店內的櫥窗觀望，尋找有無看對眼的小姐，談妥後便進行交易。儘管這地方多次被警方查獲，但仍有不肖業者冒險開設，網路也有人錄影直擊。

根據判決書指出，位在湖內區中山路一段的某家旅舍，因屋況老舊長期無人居住，被應召業者租下後從事性交易。每次20分鐘收費1000元，業者從中抽取300元營利。王姓男客晚間在一樓點選王姓女子後在2樓進行交易，進行到一半被警方查獲，最後以違反社會秩序維護法送辦，同時孫姓負責人也依照妨礙風化送辦。橋頭地方法院在最後判孫男有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

▲YouTuber曾經開車直擊高雄湖內豆干厝。（圖／翻攝自YouTube／黑暗又合法的正義）

儘管該地區已經多次被警方查獲，但仍有不肖業者冒險開設應召行業，YouTube頻道「黑暗又合法的正義」就曾直擊該路段夜間情況，可以看到沿路只要看到點著粉色霓虹燈的店家，就可以發現一樓櫥窗內坐著穿著清涼的女子在內。

根據老司機透露，這些女子就是在一樓等人點檯，只要看對眼、談妥價錢後，就直接帶進去進行交易，通常都是20分鐘1000元。網路紅人四差貓也曾在批踢踢發問「有沒有高雄路竹到湖內路旁一堆旅社的八卦」，當時就有人透露，這些招牌清一色「叫做ＸＸ旅社，晚上永遠開著粉紅色的燈，大廳內三三兩兩的坐著幾個老女人等待著」，甚至距離當地大學不到100公尺。