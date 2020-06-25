「西勢美」香艷影片曝光！老司機一看日期好興奮　警搖說「母湯」曝真相

▲偷拍畫面。（圖／翻攝自Youtube）

記者蔡儀潔／綜合報導

曾因網友偷拍爆紅的苗栗豆干厝「西勢美」，近來再有YouTuber直擊，並公開鶯鶯燕燕的影片，值得注意的是，畫面拍攝日期顯示是今年5月4日。對此，轄區苗栗警分局作出回應，稱西勢美現在沒有小姐，影片並非現況，「老司機們別衝動！」

苗栗市西勢美「豆干厝」（私娼寮）曾因被YouTuber直擊，迅速在網路上爆紅，不過也驚動警方強力掃蕩，破獲由40歲賴姓男子為首的暴力犯罪集團。近來，再有YouTuber公開西勢美的探訪影片，持鏡者進入昏暗的小房間後，陸續拍到8、9名穿著清涼的年輕小姐，疑似是外籍人士，影片拍攝日期則顯示是2020年5月4日。

據《自由時報》報導，苗栗警分局警方針對此事表示，影片並非西勢美現況，是之前拍攝再經後製押上日期，以畫面中的苗栗火車站一景為例，苗栗火車站因縣府執行城鎮之心計畫，5月即拉起圍籬，且路人穿著為外套、長袖，不像是一般5月的通常穿著。

另外警方表示，若依據拍攝影片所顯示的時間，尚在防疫期間，政府也尚未解除邊境管制，外籍人士要入台不易，所以現今西勢美不僅沒有小姐，警方於例行性巡查發現幾乎是大門深鎖，不少門把上甚至留有水電繳費通知單，顯示已歇業有一段時日。警方也打趣地說，「老司機」們別衝動！

▼苗栗警方去年7月在西勢美查獲13位逾期停留的外籍人士。（圖／記者黃孟珍翻攝）