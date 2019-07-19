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苗栗西勢美又被抄！爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗逮人

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲2018年底因為網友拍到這位女子讓苗栗西勢美爆紅。（圖／記者黃孟珍攝）

記者葉國吏／綜合報導

曾因網友偷拍爆紅的苗栗豆干厝「西勢美」，最近因為有泰國辣妹在臉書拿千元鈔炫富，引起警方注意。18日警方前往查緝，查獲13名泰籍女子。

苗栗檢警為淨化選前治安，掃蕩黑道幫派，18日破獲由賴姓男子（40歲）為首的暴力犯罪集團；而賴男身兼統促黨幹部，集團涉嫌長期從事暴力圍事、強逼旗下外籍女子賣淫，全案依法送辦。

▲苗栗警方在西勢美查獲13名逾期停留的外籍人士。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，賴男為統促黨苗栗地方黨部主委，與竹聯幫、天道盟等黑道份子，以苗栗市西勢美「豆干厝」為據點為應召站，引進泰國年輕女子來台，逼迫賣淫，並霸佔地盤，從事恐嚇、恃強勒索，對特種行業收取保護費，如有不從即糾眾砸店。

警方表示，查緝行動直搗苗栗市西勢美地區私娼寮，除13名泰籍女子外，另帶回應召站台籍業者及工作人員5男1女共6人一併偵辦，查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票、帳冊、保險套、潤滑液等贓證物。

▲警方當場查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票、帳冊、保險套、潤滑液等贓證物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

根據《自由時報》報導，警方蒐證期間發現，集團中有位成員跟泰國辣妹交往，這位辣妹進而加入集團，並透過個人臉書PO出多張炫富照。照片中的她露著深邃乳溝、手拿整疊千元大鈔，試圖吸引同鄉姊妹來台「下海撈金」。

▲自稱「探出所」的網友在2018年偷拍苗栗西勢美。

2018年底，一名自稱「探出所」所長的網友，近期親自尋訪台北、台中和苗栗等多處私娼寮製作尋芳指南影片「豆干行」，其中第三支影片偷拍苗栗市西勢美豆干厝，因為馬賽克失誤的關係，該名女子的臉蛋瞬間出現在螢幕前，甜甜的笑容讓網友看呆，也引起警方注意前往查緝。

▶︎苗警掃蕩暴力黑幫首腦　統促黨地方幹部落網
▶︎「西勢美」極樂影片曝光　吸百萬點閱警抓5艷女老司機哀鳴
 

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關鍵字：西勢美,豆干厝

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