　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中研院實驗室「桌面、門把驗出陽性」　黃珊珊：2名檢測人員被隔離

▲▼黃珊珊視察中研院施打疫苗情形。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊視察中研院施打疫苗情形。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員（案16816）確診，除了疑似穿脫防護衣未落實SOP之外，再爆出人力不足等問題。台北市副市長黃珊珊13日下午提及，SOP由中央負責調查，不過因為實驗室環境檢體驗出陽性反應，導致11日到實驗室檢測的2名人員被隔離。

台北市政府13、14日在中研院體育館1樓設置疫苗接種站，接種莫德納者可獲得100元等值商品禮券。黃珊珊13日下午視察中研院疫苗接種站，被問到目前接種疫苗情形，黃珊珊說，今天主要是有2目標，分別為採檢、施打疫苗，採檢部分人數較多，而今天是接種莫德納1至3劑，接種人數還沒有很多，應該14日打BNT時會比較多。

黃珊珊提及，目前實驗室中完整接種2劑疫苗的僅佔83％，這部分使他們擔心，台北市長柯文哲已下令，高端實驗室、北市聯合醫院要盡量做到百分百接種2劑疫苗，不行的話就要每週篩檢，且更希望實驗室能打到第三劑疫苗，這塊柯文哲今天會開會與醫療院所一同討論，「沒打到百分之百也會有滿高的風險。」

採檢部分，黃珊珊表示，目前10、11日採檢的805人都是陰性，但採檢陰性僅只代表現在，假設有感染仍會有潛伏期，所以要繼續觀察2週時間，並希望同棟上班的人能出來採檢，畢竟會使用到公共設施，這部分會繼續追蹤；清消已做完整，應該沒有太大問題，今日開工可確保環境是安全的，不過上週的確發現實驗室有狀況，「我們認為這整棟的人都應該採檢。」

至於外界質疑中研院實驗室SOP出問題，才導致案16816確診？黃珊珊強調，SOP主要是由中央調查，不過北市有去做環境檢測，的確環境上不是很理想，很可能在實驗室有些污染，導致11日與中央官員一同查看實驗室的2名檢測人員目前也在隔離，「SOP出問題，環境才會有問題，如果SOP沒問題，那怎麼會出現問題？」

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
朋友帶老婆吃喜酒「2人包3600元」新郎不高興！　他驚呆：很
夫妻吃晚餐後他突失聯　詭躺飯店草叢全身衣服已剝光
快訊／西濱南下車禍！　全線封閉回堵3公里
快訊／颱風「雷伊」生成　對台灣影響時間點曝光
劉在錫確診！今剛好要拍《RM》　製作單位回應了
好市多「骨灰罈紅茶」變喜氣了！　網邪笑：全家團聚
快訊／劉在錫確診新冠肺炎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

10大政治領袖「排名第5」　蔣萬安：扮演好自己角色

馬英九要求表態「4個都同意」　侯友宜：態度沒變過

張惠妹重返小巨蛋！柯文哲：已檢討避震　應把設備改到不怕《三天三夜》

66.6%打臉馬英九「台灣不自由民主」　羅致政：與年輕世代脫節

「民進黨是製造汙染的綠色」影片被翻出　范雲：政府做出最大努力

中研院實驗室「桌面、門把驗出陽性」　黃珊珊：2名檢測人員被隔離

公投黃金週！立委蘇治芬現身北港街頭　徒步宣講民眾揮手支持

藍營拚公投拚到黨內互鬥　李正皓揭侯友宜犯的最大錯誤

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

10大政治領袖「排名第5」　蔣萬安：扮演好自己角色

馬英九要求表態「4個都同意」　侯友宜：態度沒變過

張惠妹重返小巨蛋！柯文哲：已檢討避震　應把設備改到不怕《三天三夜》

66.6%打臉馬英九「台灣不自由民主」　羅致政：與年輕世代脫節

「民進黨是製造汙染的綠色」影片被翻出　范雲：政府做出最大努力

中研院實驗室「桌面、門把驗出陽性」　黃珊珊：2名檢測人員被隔離

公投黃金週！立委蘇治芬現身北港街頭　徒步宣講民眾揮手支持

藍營拚公投拚到黨內互鬥　李正皓揭侯友宜犯的最大錯誤

義務役僅4個月成國軍戰力破口？　國防部：整體比以前還強

唐鳳1張地圖「嚇壞白宮」急喊卡　美國安會澄清：從未指示切畫面

永和人彘疑雲／別讓家暴目睹兒成為憤怒的種子！

小巨蛋史上第一人！　魏如萱台上唱歌唱到一半「竟當場睡著」

駐香港辦事處搬遷　陸委會：業務如常推動

抗生素注射劑「驚見玻璃碎片」　食藥署宣布回收2.7萬多支！

女友逼送「全家人耶誕禮物」　爽列4項名牌貨！業務男不忍了

朋友帶老婆吃喜酒「2人包3600元」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

壽山動物園樹懶寶寶滿月了！　閉眼「學媽啃地瓜葉」融化保育員

碰！蘇澳休旅車撞民宅鐵捲門側翻路中央　駕駛棄車落跑

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

尼加拉瓜轉向中國！歐盟發聲挺台　外交部：支持台灣是國際趨勢

蔡英文：美豬公投沒過　台灣經濟回到被鎖在中國的困境

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

更多熱門

相關新聞

3成網友盼7＋7「改回14天旅館隔離」！莊人祥回應了

3成網友盼7＋7「改回14天旅館隔離」！莊人祥回應了

為因應春節期間國人返鄉心切與檢疫場所的龐大需求，中央流行疫情指揮中心提出春節7＋7檢疫方案，不過民調顯示，有3成民眾認為應調整回原本「全部入境者皆14天的檢疫旅館隔離」。對此，發言人莊人祥回應，目前春節7＋7方案預約數偏少，且符合資格者才適用，請民眾安心。

P3女助理「被鼠咬」疑點多！莊人祥回應

P3女助理「被鼠咬」疑點多！莊人祥回應

「春節專案後」要降級有2大考量！

「春節專案後」要降級有2大考量！

林秉樞打特權疫苗？　黃珊珊這樣說

林秉樞打特權疫苗？　黃珊珊這樣說

專家籲第3劑不用等5個月　指揮中心曝近期會討論

專家籲第3劑不用等5個月　指揮中心曝近期會討論

關鍵字：

北市台北市台北市政府黃珊珊中研院案16816防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面