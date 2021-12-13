中研院實驗室「桌面、門把驗出陽性」　黃珊珊：2名檢測人員被隔離

▲黃珊珊視察中研院施打疫苗情形。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員（案16816）確診，除了疑似穿脫防護衣未落實SOP之外，再爆出人力不足等問題。台北市副市長黃珊珊13日下午提及，SOP由中央負責調查，不過因為實驗室環境檢體驗出陽性反應，導致11日到實驗室檢測的2名人員被隔離。

台北市政府13、14日在中研院體育館1樓設置疫苗接種站，接種莫德納者可獲得100元等值商品禮券。黃珊珊13日下午視察中研院疫苗接種站，被問到目前接種疫苗情形，黃珊珊說，今天主要是有2目標，分別為採檢、施打疫苗，採檢部分人數較多，而今天是接種莫德納1至3劑，接種人數還沒有很多，應該14日打BNT時會比較多。

黃珊珊提及，目前實驗室中完整接種2劑疫苗的僅佔83％，這部分使他們擔心，台北市長柯文哲已下令，高端實驗室、北市聯合醫院要盡量做到百分百接種2劑疫苗，不行的話就要每週篩檢，且更希望實驗室能打到第三劑疫苗，這塊柯文哲今天會開會與醫療院所一同討論，「沒打到百分之百也會有滿高的風險。」

採檢部分，黃珊珊表示，目前10、11日採檢的805人都是陰性，但採檢陰性僅只代表現在，假設有感染仍會有潛伏期，所以要繼續觀察2週時間，並希望同棟上班的人能出來採檢，畢竟會使用到公共設施，這部分會繼續追蹤；清消已做完整，應該沒有太大問題，今日開工可確保環境是安全的，不過上週的確發現實驗室有狀況，「我們認為這整棟的人都應該採檢。」

至於外界質疑中研院實驗室SOP出問題，才導致案16816確診？黃珊珊強調，SOP主要是由中央調查，不過北市有去做環境檢測，的確環境上不是很理想，很可能在實驗室有些污染，導致11日與中央官員一同查看實驗室的2名檢測人員目前也在隔離，「SOP出問題，環境才會有問題，如果SOP沒問題，那怎麼會出現問題？」