　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳謎片到疾管家LINE帳號　小編見「妹子全裸摸下體」2句神回應

滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO傳謎片給疾管家。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

疾管署推出的官方LINE帳號「疾管家」，提供民眾正確的防疫資訊，可透過線上互動和諮詢功能，獲得最新的防疫訊息，一名網友表示，傳了幾則謎片到疾管家的LINE，結果竟然獲得小編搞笑回覆，原PO也驚呼「原來疾管家的小編真的會看LINE訊息」，不過網友看到截圖後，全歪樓「求上車」。

原PO在Dcard上發文，前陣子在謎片群組裡看到一些喜歡的影片，因為不曉得要存到哪裡，於是就順手傳給了「疾管家」，打算有空的時候再好好享受，怎料竟獲得官方回應，「台灣最大線上疫苗問答平台上線囉！咦我是不是走錯棚了...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲小編竟然回應了。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，以往打手遊分享遊戲時，會隨便傳給LINE的官方帳號，得到的回應都是「抱歉目前不能回應您喔」，於是這次很順手傳給了疾管家，沒想到竟然收到小編回覆，「LINE疾管家真的有人會看，還是要給疾管家一個，也辛苦小編了」。

貼文一出，網友們笑翻，不少人紛紛求上車，「疾管家不看我要看」、「疾管家不好意思默默看，想說詼諧提醒一下你」、「而且他秒回耶」、「那個原PO，我也想看」、「疾管家：我不擅長解謎」、「所以我說車呢」。不過有人說，「他是預設回覆哦，多試幾次就知道回覆內容其實差不多」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友傳送「腦殘」訊息，收到小編回覆「你也是」。（圖／翻攝自Dcard）

另外，有網友指出，在疾管家的LINE傳送「腦殘」，則會收到「你也是!!」的回覆，「其他什麼惡毒的話都試過了，好像只有傳腦殘才會回這個」。還有網友測試後發現是真的，「 剛剛試了一下，不管打什麼都是罐頭訊息，真的只有打腦殘會回覆這個欸」。

不過《東森新媒體ETtoday》記者實際測試，傳送腦殘至疾管家LINE帳號，收到的是罐頭訊息「為了提供個人化的服務，我會紀錄你告訴我的個人資訊，請詳細閱讀以上聲明，同意後我就能夠為你進行各項服務！ 」以及一張咬著玫瑰花的男孩圖片。

▼記者實測，收到的是罐頭訊息。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
Janet祝福許瑋甯「1句話」　網狂罵：管太多
住1年「頂樓露台樓中樓」屋主超滿意！內行曝「唯一缺點」笑了
美腿妹「上午打疫苗下午就接客」　價碼曝光
有點心酸...新竹警曬80元「精簡便當」　台南警大雞腿PK完
公投一定要「4同意或4不同意」？　鄉民噴爆：乾脆別投了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳謎片到疾管家LINE帳號　小編見「妹子全裸摸下體」2句神回應

女助理染疫疑「違反SOP」！　陳時中曝她先脫手套再脫衣

公投一定要「4同意或4不同意」？　鄉民噴爆：乾脆別投了

新埔錦鯉玩家　入門4年養出全台大正三色冠軍　

Omicron殺進台灣！前台大醫曝「保護力達71%」廠牌組合

偶遇的驚艷！　鳥友發現銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

台灣未列英、美Omicron高風險國！　學者籲重點改「有無接種第3劑」

年死三千人！民眾要「交通疫情記者會」　交長：12月起逐月說明

增6例境外移入「4突破性感染」　美籍男混打「嬌生+莫德納」確診

快訊／中研院女接觸者擴大採檢259人！　檢驗結果出爐

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

傳謎片到疾管家LINE帳號　小編見「妹子全裸摸下體」2句神回應

女助理染疫疑「違反SOP」！　陳時中曝她先脫手套再脫衣

公投一定要「4同意或4不同意」？　鄉民噴爆：乾脆別投了

新埔錦鯉玩家　入門4年養出全台大正三色冠軍　

Omicron殺進台灣！前台大醫曝「保護力達71%」廠牌組合

偶遇的驚艷！　鳥友發現銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

台灣未列英、美Omicron高風險國！　學者籲重點改「有無接種第3劑」

年死三千人！民眾要「交通疫情記者會」　交長：12月起逐月說明

增6例境外移入「4突破性感染」　美籍男混打「嬌生+莫德納」確診

快訊／中研院女接觸者擴大採檢259人！　檢驗結果出爐

新北U18／蔡友松學山岡泰輔變化球　偶像卻是神之右手

中信特攻主場狂轟　27分震撼教育痛宰台鋼獵鷹

大陸疫情難「清零」　多地要求「就地過年」不返鄉

傳iPhone 13 Pro熱銷缺工！富士康鄭州廠祭4萬獎金招募

孟耿如懷孕依然像少女！「保養6秘訣」學起來體重不破4字頭

謝龍介「吃萊豬睪丸變小」　他：留美碩士顏寬恒睪丸變多小？

李振昌骨刺影響日常生活才開刀　看球迷遊行「爆走」太瘋狂

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」　他老婆騎3年才知要換

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！　網狂罵：管太多

路邊蹲著吃也甘願！台中豬雜湯攤天天排隊　免費加湯、豬眼秒搶光

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

2劑AZ對Omicron僅10%保護力　醫籲接下來打這疫苗

荷蘭妹在台看診超震驚　「這樣不會太多嗎」

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

快訊／文山、新店突停電　網崩潰：斷網斷電不能忍

快訊／雙北多地突停電！變電站「爆炸冒黑煙」

男友妹在家不穿內衣　同居女友不爽吃醋了

快訊／再2起Omicron侵台！從美國、英國入境

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

下半月財運旺炸！　命理師點「4星座」要發財了

理工男讀1科系「月薪超雷」！　過來人狂勸退：快重考

更多熱門

相關新聞

「麵店月薪43K」工程師驚：快比我高！殘酷真相曝

「麵店月薪43K」工程師驚：快比我高！殘酷真相曝

餐飲業流動率高，薪水範圍廣，一名在新竹擔任工程師的網友表示，在竹科附近看到一間平價麵館釋出徵才消息，仔細一看薪資，正職月薪竟然有43K，且享有三節、年終獎金，讓他驚訝直呼「薪水快比竹科工程師高了」，貼文一出，網友點出關鍵「越來越難請人」，並分享餐飲業辛苦的一面。

學生打工月入2萬問適合買哪台車

學生打工月入2萬問適合買哪台車

她當行政總務「被別部門狂使喚」　過來人揭主因

她當行政總務「被別部門狂使喚」　過來人揭主因

直播主月賺6位數算少　網曝：好友已買兩房

直播主月賺6位數算少　網曝：好友已買兩房

說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了

說到尼加拉瓜「秒想大瀑布」　妹子錯慘了

關鍵字：

疾管家Dcard謎片

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面