傳謎片到疾管家LINE帳號　小編見「妹子全裸摸下體」2句神回應

▲原PO傳謎片給疾管家。（圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

疾管署推出的官方LINE帳號「疾管家」，提供民眾正確的防疫資訊，可透過線上互動和諮詢功能，獲得最新的防疫訊息，一名網友表示，傳了幾則謎片到疾管家的LINE，結果竟然獲得小編搞笑回覆，原PO也驚呼「原來疾管家的小編真的會看LINE訊息」，不過網友看到截圖後，全歪樓「求上車」。

原PO在Dcard上發文，前陣子在謎片群組裡看到一些喜歡的影片，因為不曉得要存到哪裡，於是就順手傳給了「疾管家」，打算有空的時候再好好享受，怎料竟獲得官方回應，「台灣最大線上疫苗問答平台上線囉！咦我是不是走錯棚了...」

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▲小編竟然回應了。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，以往打手遊分享遊戲時，會隨便傳給LINE的官方帳號，得到的回應都是「抱歉目前不能回應您喔」，於是這次很順手傳給了疾管家，沒想到竟然收到小編回覆，「LINE疾管家真的有人會看，還是要給疾管家一個，也辛苦小編了」。

貼文一出，網友們笑翻，不少人紛紛求上車，「疾管家不看我要看」、「疾管家不好意思默默看，想說詼諧提醒一下你」、「而且他秒回耶」、「那個原PO，我也想看」、「疾管家：我不擅長解謎」、「所以我說車呢」。不過有人說，「他是預設回覆哦，多試幾次就知道回覆內容其實差不多」。

▲有網友傳送「腦殘」訊息，收到小編回覆「你也是」。（圖／翻攝自Dcard）

另外，有網友指出，在疾管家的LINE傳送「腦殘」，則會收到「你也是!!」的回覆，「其他什麼惡毒的話都試過了，好像只有傳腦殘才會回這個」。還有網友測試後發現是真的，「 剛剛試了一下，不管打什麼都是罐頭訊息，真的只有打腦殘會回覆這個欸」。

不過《東森新媒體ETtoday》記者實際測試，傳送腦殘至疾管家LINE帳號，收到的是罐頭訊息「為了提供個人化的服務，我會紀錄你告訴我的個人資訊，請詳細閱讀以上聲明，同意後我就能夠為你進行各項服務！ 」以及一張咬著玫瑰花的男孩圖片。

▼記者實測，收到的是罐頭訊息。（圖／記者施怡妏攝）