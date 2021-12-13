【廣編】蔡司175週年「光勢力品牌行動車」　駛進臺南、高雄大都會區

圖、文／德國蔡司提供

蔡司 175 週年「光勢力品牌行動車」日前完成臺北、新竹、臺中巡迴後，也駛進臺南新光三越、高雄漢神巨蛋，完成南臺灣大都會區巡迴。11日行至臺南舉行中繼站巡迴認證剪綵儀式，臺南市長黃偉哲也到場見證重要時刻。

臺南市市長黃偉哲表示：「非常感謝蔡司在175週年之際巡訪臺南，提供了臺南市民這麼有意義的行動車活動，提高民眾對於視力保健與眼睛健康照護的意識。」

蔡司臺灣總經理章平達指出：「臺南的南部科學園區與沙崙智慧綠能科學城，無論是醫療生技或是半導體供應，都具有豐富而完整的產業聚落樣態，我們很榮幸作為光學產業先鋒隊，洞見了南臺灣的前瞻發展性，去年開始蔡司在臺南、高雄增設辦公室以及教育訓練中心，未來也預計將投資包括展示中心、訓練中心，並將臺灣扶植為全球零件中心！秉持著人才在地化策略，集團未來五年在臺員工數更將增加至上看300人，創造更多在地就業機會，我們也期待更多光學產業的上中下游，能一起擴大外溢效應。」

活動也邀請到曾榮獲「臺灣景觀大獎」及「2020美國照明設計獎」的臺南剪紙大師─楊士毅，為品牌175週年設計聯名贈品，以「懷抱初心 與光前進」為主題，傳遞蔡司誓言透過光勢力翻轉未來視界的品牌精神！即日起至今年12月底購買蔡司智銳鏡片系列，即贈楊士毅聯名設計的「蔡司175 週年限量聯名提袋」；2022年2月底前選配蔡司全系列鏡片，即贈「蔡司175週年限量聯名保證卡」。