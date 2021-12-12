　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲頒發台南設計獎 　期待活的藝術設計延續街區精神

▲「2021台南設計獎」頒獎典禮暨設計師之夜，傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。（記者林云攝）

▲「2021台南設計獎」頒獎典禮暨設計師之夜，傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021台南設計獎」系列活動，12日起至26日舉行，匯集3場設計論壇、3條街區體驗、35家老屋「巷新力」串聯，邀全國熱愛文化及藝術的民眾「有閒擱來坐」！頒獎典禮暨設計師之夜12日傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。

黃偉哲表示，很高興從四組優秀的獲獎者作品中看見創作者的生命力與藝術造詣，更重要的是傳達出創作與環境一體的精神。如同今日頒獎地點的兌悅門一般，不僅是歷史悠久的古蹟，也是存在我們生活中仍然「活著」的作品，與社區生活結合在一起。因此，我們樂見創作者設計出具有「活著」的生命力的作品，也希望「活的」台南設計獎，能夠持續與城市成長，融入居民與生活中，讓台南更美好，讓土地更美麗。

▲「2021台南設計獎」頒獎典禮暨設計師之夜，傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。（記者林云攝）

文化局指出，「改變城市，從街區開始！」台南透過歷史街區計畫成功以整理老街、呈現巷弄歷史紋理的方式，讓原本老舊的城市空間得以重拾光采，吸引年輕人進駐。今年「台南設計獎」徵件主題特別設定與在地生活息息相關的街區巷弄，著眼在常民日常生活，賦予更多「簡法」元素的美學及創意，並以城市展覽、號召眾多老屋品牌參與等多元方式規劃系列活動，欣見更多新世代設計師與創意人以多元有趣的方式傳達理念，傳達台南重視歷史、同時也展望未來的城市設計願景。

▲「2021台南設計獎」頒獎典禮暨設計師之夜，傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。（記者林云攝）

今年台南設計獎系列活動除了頒獎典禮暨設計師之夜，還包括3場「城市設計論壇」論述設計產業面向、3條「歷史街區體驗」呈現得獎作品精髓、35家老屋店鋪「巷新力」串聯互動，另規劃工作坊邀請民眾參與蝸牛巷裝置修復與聲音地景小旅行。此外，延續2020年「有閒來坐」座俱設計展的精神，文化局今年再次與台南市室內設計裝修商業同業公會合作，於老屋店鋪內置入21款設計師創意座椅，邀您「有閒擱來坐」。

11日率先登場的3場城市設計論壇，邀請到《正興聞》街刊創辦人高耀威、台灣設計策展浪潮先鋒王俊隆、日本地方設計觀察家蔡奕屏、小鎮文創何培鈞、台灣設計聯盟理事長楊佳璋、成大建築系教授劉舜仁、「建築文化搬運工」謝宗哲、文化展覽總策展人龔書章、星濱山共創工作室林書豪等知名創意人及設計師分別以「設計跨界整合」、「產業設計展望」、「城市設計」3大主題在百年老城門前開講。

▲「2021台南設計獎」頒獎典禮暨設計師之夜，傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。（記者林云攝）

城市展覽則呼應設計獎主題，於蝸牛巷、信義街、新美街等街區規劃引導標示，邀請民眾以線上資訊對應實體環境的方式體驗街區，自助走逛聆聽巷弄裡的聲音地景與故事，並規劃4場次工作坊活動。12月19日蝸牛巷及新美街的「聲音地景採集小旅行」，由台南設計獎得獎團隊「目目文創工作室」策劃巷弄聲音地景走讀，邀請民眾用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，五感體驗街道特色及在地居民的生活文化。12月25日蝸牛巷的「蝸牛裝置修復與彩繪體驗」課程，則邀請民眾以實際行動認識蝸牛裝置修護及首獎精神。市議員許至椿也出席關心致意。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
這8天不能安排大事　「四離四絕」禁忌日期全曝光
新北房東狂拿愛心餐！逼弱勢女搬家　「詭異巧合」店家內疚道歉
納豆被問「王少偉、許藍方結婚」慌張回應　黃子佼急阻止
黑人夫婦賣屋估價過低　「一舉動」房價竟秒漲1400萬
卓君澤3天前突PO婚紗　威廉「追隨佼哥腳步」現場嚇瘋！
世錦賽陳玟卉勇奪1金1銀1銅生涯最佳　今年國際賽大豐收
冬天更容易失眠！　吃「12款食物」睡超好
唐綺陽最新警告！「一旦有破口」後果GG：把大家快速捲進去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北淡水「耙文蛤」重生　漁業文化傳承歷史軌跡

「新北植光Chill」北大特區登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊超美

黃偉哲頒發台南設計獎 　期待活的藝術設計延續街區精神

南投力推宗教場所低碳標章4年　松柏嶺受天宮等13宗教場所獲認證

厚植強化地方防救災量能　慈濟基金會與名間鄉簽署合作備忘錄

嘉市北香湖大白熊聖誕雪景區正夯　「雪花燈光秀」濃濃北國風

慶祝移民節　屏東勝利星村19組團體熱鬧踩街

閃耀青春山海線「金」地標　金山立體停車場13日起試營運

基隆專勤隊結合民間團體網路直播　強力放送安心施打疫苗

台南棕幹線公車全線電動化　黃偉哲：歡迎民眾體驗綠能好行

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

新北淡水「耙文蛤」重生　漁業文化傳承歷史軌跡

「新北植光Chill」北大特區登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊超美

黃偉哲頒發台南設計獎 　期待活的藝術設計延續街區精神

南投力推宗教場所低碳標章4年　松柏嶺受天宮等13宗教場所獲認證

厚植強化地方防救災量能　慈濟基金會與名間鄉簽署合作備忘錄

嘉市北香湖大白熊聖誕雪景區正夯　「雪花燈光秀」濃濃北國風

慶祝移民節　屏東勝利星村19組團體熱鬧踩街

閃耀青春山海線「金」地標　金山立體停車場13日起試營運

基隆專勤隊結合民間團體網路直播　強力放送安心施打疫苗

台南棕幹線公車全線電動化　黃偉哲：歡迎民眾體驗綠能好行

宜蘭總統教育獎得主感恩會　陳景維鼓勵追求夢想自助助人

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

大成盃國中籃賽18日開幕　國中籃球聯賽冠軍前哨戰

4年姐弟戀分手　他討125萬「戀愛開銷」怒告前女友…法院判了

買178萬「卡地亞手鐲」被店員暗諷小氣　富少因此氣到住院

這8天不能安排大事　「四離四絕」禁忌日期全曝光

新北淡水「耙文蛤」重生　漁業文化傳承歷史軌跡

「新北植光Chill」北大特區登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊超美

本土劇天后被保時捷男追求！　私訊求售「原味內褲」…傻眼回應

雷／家屬同意拔呼吸器...朱智勛幽魂消失山上！《智異山》結尾反轉

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

線上客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭

閃耀青春山海線　金山立體停車場13日起試營運

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

東石永靈宮百年做醮　打造逾十公尺烏魚子巨龍

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

騎士天氣太冷氣喘發作　暖警伸援手

屏東女遭比特犬咬傷！飼主嗆：咬死算了

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停

更多熱門

相關新聞

台南棕幹線公車全線電動化

台南棕幹線公車全線電動化

台南市政府積極配合中央推動「2030年市區公車全面電動化」政策，將電動公車開進溪北地區，棕幹線公車投入15輛全新綠能電動大巴，成為溪北地區第一條全面電動化的幹線公車，12日由市長黃偉哲主持啟航典禮，市議員方一峰、蔡秋蘭、Ingay Tali穎艾達利等皆到場共襄盛舉。

重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態

重啟核四公投意願　黃偉哲嗆侯友宜不敢表態

批侯友宜不敢對核四公投表態　黃偉哲：要做漢子你還缺一個Guts！

批侯友宜不敢對核四公投表態　黃偉哲：要做漢子你還缺一個Guts！

台南麻豆清潔隊垃圾堆找回10萬元

台南麻豆清潔隊垃圾堆找回10萬元

銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

銅藍鶲雄鳥出現在台南七股

關鍵字：

黃偉哲台南設計獎藝術

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

機車1000公里換機油是車行話術

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面