黃偉哲頒發台南設計獎 　期待活的藝術設計延續街區精神

▲「2021台南設計獎」頒獎典禮暨設計師之夜，傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2021台南設計獎」系列活動，12日起至26日舉行，匯集3場設計論壇、3條街區體驗、35家老屋「巷新力」串聯，邀全國熱愛文化及藝術的民眾「有閒擱來坐」！頒獎典禮暨設計師之夜12日傍晚於信義街兌悅門前舉辦，台南市長黃偉哲特地前往頒發獎座及獎狀予年度獎項得主。

黃偉哲表示，很高興從四組優秀的獲獎者作品中看見創作者的生命力與藝術造詣，更重要的是傳達出創作與環境一體的精神。如同今日頒獎地點的兌悅門一般，不僅是歷史悠久的古蹟，也是存在我們生活中仍然「活著」的作品，與社區生活結合在一起。因此，我們樂見創作者設計出具有「活著」的生命力的作品，也希望「活的」台南設計獎，能夠持續與城市成長，融入居民與生活中，讓台南更美好，讓土地更美麗。





文化局指出，「改變城市，從街區開始！」台南透過歷史街區計畫成功以整理老街、呈現巷弄歷史紋理的方式，讓原本老舊的城市空間得以重拾光采，吸引年輕人進駐。今年「台南設計獎」徵件主題特別設定與在地生活息息相關的街區巷弄，著眼在常民日常生活，賦予更多「簡法」元素的美學及創意，並以城市展覽、號召眾多老屋品牌參與等多元方式規劃系列活動，欣見更多新世代設計師與創意人以多元有趣的方式傳達理念，傳達台南重視歷史、同時也展望未來的城市設計願景。





今年台南設計獎系列活動除了頒獎典禮暨設計師之夜，還包括3場「城市設計論壇」論述設計產業面向、3條「歷史街區體驗」呈現得獎作品精髓、35家老屋店鋪「巷新力」串聯互動，另規劃工作坊邀請民眾參與蝸牛巷裝置修復與聲音地景小旅行。此外，延續2020年「有閒來坐」座俱設計展的精神，文化局今年再次與台南市室內設計裝修商業同業公會合作，於老屋店鋪內置入21款設計師創意座椅，邀您「有閒擱來坐」。



11日率先登場的3場城市設計論壇，邀請到《正興聞》街刊創辦人高耀威、台灣設計策展浪潮先鋒王俊隆、日本地方設計觀察家蔡奕屏、小鎮文創何培鈞、台灣設計聯盟理事長楊佳璋、成大建築系教授劉舜仁、「建築文化搬運工」謝宗哲、文化展覽總策展人龔書章、星濱山共創工作室林書豪等知名創意人及設計師分別以「設計跨界整合」、「產業設計展望」、「城市設計」3大主題在百年老城門前開講。





城市展覽則呼應設計獎主題，於蝸牛巷、信義街、新美街等街區規劃引導標示，邀請民眾以線上資訊對應實體環境的方式體驗街區，自助走逛聆聽巷弄裡的聲音地景與故事，並規劃4場次工作坊活動。12月19日蝸牛巷及新美街的「聲音地景採集小旅行」，由台南設計獎得獎團隊「目目文創工作室」策劃巷弄聲音地景走讀，邀請民眾用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，五感體驗街道特色及在地居民的生活文化。12月25日蝸牛巷的「蝸牛裝置修復與彩繪體驗」課程，則邀請民眾以實際行動認識蝸牛裝置修護及首獎精神。市議員許至椿也出席關心致意。