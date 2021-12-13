大逆轉！交通部力挽狂瀾相救　阿羅哈客運明起持續營運　

▲交通部力挽狂瀾相救，阿羅哈客運明天將繼續營運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

擁有22年歷史的阿羅哈客運於本月初傳出最後營運的兩條路線將停止，剩下的台北到高雄、台北至嘉義路線預計將於今天（12/13）午夜起停止營運。但今天阿羅哈客運發出聲明表示，12月10日臨時董事會通過決議，將繼續提供國道運輸服務，至於月初宣布停業一事，造成乘客不變還請見諒。

阿羅哈客運內部於月初對員工發出相關公告，指受到疫情影響營運虧損，剩下的台北到高雄、台北至嘉義路線預計將於12月13日午夜起停止營運，將給予員工謀職假與資遣費。

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今天本預計將是阿羅哈客運最後一天營運，但阿羅哈客運隨即發出聲明，表示台北高雄、台北嘉義兩條路線原訂經營到今天，但經交通部公路總局長官於110年12月5日至阿羅哈客運台北辦公室傳達關懷，希望阿羅哈客運能顧及乘客權益，持續經營下去，公務部門會全力給予協助。

聲明指出，經公司110年12月10日臨時董事會決議通過，繼續以國道客運最高服務品質，無縫接軌提供長途乘客南來北往優質運輸服務，110年12月3日冒然宣布停業，造成乘客之不便與困擾，尚祈見諒。

聲明內容也談到，期間感謝乘客的留言與鼓勵，即便在宣布停業後仍持續力挺阿羅哈，讓公司深受感動與感激，也是公司得以繼續經營的動力，非常感謝所有搭乘阿羅哈的乘客，同時也感謝交通部公路總局各級長官體諒允以協助。阿羅哈會調整營運策略抵抗疫情，持續邁步向前。

阿羅哈客運顧問趙志強表示，期間感謝公路總局、乘客給予的關懷，都是讓阿羅哈客運得以持續營運下去的力量。

至於公路總局是否允諾給予相關協助？趙志強則表示，公路總局於方便的範圍內給予公司協助，但涉及到公部門還沒確定，因此還沒有太具體的規劃。由於先前宣布停業時已有部分乘客來退票，目前退票數正在統計，當時退票的乘客也有附贈支持的禮物，未來希望乘客持續支持。