一張地圖讓白宮亂了手腳！　唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」

▲唐鳳因台灣、中國顏色標註不同，視訊畫面在民主峰會上被消失。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登上周邀集民主國家及地區舉行為期兩天的民主峰會，獲邀參加的台灣由駐美代表蕭美琴以及行政院政務委員唐鳳出席。然而唐鳳演說時卻因展示地圖上台灣和中國的顏色標記不同，讓「一中原則」為外交政策的美方手忙腳亂，後據悉在白宮要求下切掉唐鳳的畫面，只以聲音呈現。

路透社引述知情人士指出，上周五（10日）的民主峰會視訊議程上，唐鳳演講時引述南非非政府組織「公民活動自由度調查」（CIVICUS），在地圖上以顏色標示出自由度高的國家，背景顯示亞洲地區時以綠色標註台灣，紅色標註中國。該顏色畫分是依據開放（綠色）到最封閉（紅色）標註，不過沒想到該顏色標註觸動國際敏感神經，以此地圖為背景的長達一分鐘的演講片段，在事後釋出影片時變成影像被剪掉，改以只出現聲音的方式呈現。

報導指出主持人在介紹完後，畫面切向唐鳳時已是漆黑一片，並以文字顯示「台灣唐鳳部長」，接著又是一段文字，「畫面上所表達的皆是個人觀點，並不一定能反映美國政府的立場。」

其中一名消息人士透露，地圖畫面在演講當下出現後，美國官員和美國國家安全會議方立刻就發送電郵給國務院，擔心這可能會被解釋成「台灣是一個獨立國家」。據悉華府還向台北抱怨唐鳳的「脫軌行徑」，才在憤怒之下要求剪掉畫面。

知情人士表示，白宮擔心在美方主辦的會議上，出現以不同顏色標註台灣和中國的地圖，可能會和白宮一貫強調的「一中政策」相抵觸，才會要求剪掉影片畫面。不過知情人士也點出諷刺之處，美國邀請台灣出席此次民主峰會，正是要向北京對抗和施壓，並表態美國支持台灣的立場。

消息人士指出事實上畫面並沒有明確表示任何國界，美方卻「反應過度」，但國家安全會議也很生氣，因為在預演中的演講頁面上並沒有出現該張圖片，讓人懷疑可能是否是台灣和唐鳳刻意的行為。消息人士形容當時白宮的反應，「他們噎到了」。

另一名消息人士則表示剪掉唐鳳的畫面，「這很明顯是出於政治因素，完全是（白宮）內部過度反應。」

白宮目前尚未有任何正式回應，國務院則以政委唐鳳在演講期間「因為視訊關係造成共享螢幕畫面的混亂，導致無法分享畫面」為由解釋這次事件，並稱這是「一個無心之過」。

國務院發言人表示美方重視唐鳳的參與，並展示台灣在政府透明化、人權和對抗假資訊等議題上，擁有世界級的高度。