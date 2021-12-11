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陸：美「民主峰會」用意識形態划線　中國的民主是「人民民主」

▲▼美國民主峰會,美國總統拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登主持民主峰會。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國近日舉辦「民主峰會」，但未邀請中國大陸參加。大陸外交部11日批評，美國以意識形態划線，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，轉移國內矛盾，維護美國世界獨霸地位，破壞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「美方行為逆歷史潮流而動，遭到國際社會普遍反對。」

大陸外交部表示，美國不是什麼「民主燈塔」，美式民主已背離民主內核，「美式民主是建立在資本基礎上的『富人遊戲』，91％的美國國會選舉由獲得最多資金支持的候選人贏得，名為『一人一票』，實為『少數精英統治』，普通選民只有拉票時受寵、選舉後就被冷落。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

大陸外交部指出，各國民主道路應由本國人民自主選擇，而不應從外部強加，民主作為全人類共同價值，是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳，「各國的民主制度和民主道路，應由各國人民根據本國國情自主選擇。適合的才是最好的。」

大陸外交部強調，中國堅持按照中國的國情和實際來推進中國的民主建設，中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心，「中國共產黨領導下的全過程人民民主，把選舉民主與協商民主結合起來，把民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督貫通起來。」

大陸外交部提到，打著民主旗號煽動分裂對抗是開歷史倒車，只會給世界帶來動蕩和災難，「長期以來，美國將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行『民主改造』，濫施單邊制裁，策動『顏色革命』，造成災難性後果，『民主』早已成為美國干涉別國的『大規模殺傷性武器』。」

大陸外交部還說，當前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大變局相互疊加影響，各國相互聯繫和依存日益加深，國際社會比以往任何時候都更需要在以聯合國憲章為代表的國際關係准則基礎上加強團結與合作。

▲▼美國民主峰會,美國總統拜登。（圖／路透社）

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