賭場大亨違法設賭場遭逮　澳門「太陽城」傳已欠薪停業

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賭場大亨洗米華違法設立賭場遭逮　澳門「太陽城」傳已欠薪停業

賭場大亨違法設立賭場遭逮　澳門「太陽城」傳已欠薪停業

▲澳門娛樂大亨周焯華和正宮陳慧玲。（圖／翻攝自陳慧玲IG）

圖文／CTWANT

太陽城集團創辦人、擁400億身家的澳門娛樂大亨周焯華(洗米華)，26日涉嫌在大陸境內開賭場，遭溫州市人民檢察院以賭場罪等罪依法提出公訴並批准逮捕，目前傳出周焯華已經認罪，而其旗下的太陽城也在10日傳出停業消息，甚至有員工沒有領取到11月的薪資。

根據《彭博社》報導指出，一份太陽城內部通知表示，目前太陽城與其他賭場的合作將全面暫停，公司系統也因為訴訟因素而無法營運。而同時也有知情人士表示，太陽城的員工在10日收到公司通知，表示因為公司帳戶遭到凍結，目前無法支付員工11月份的薪資。

由於太陽城集團創辦人周焯華遭到逮捕，何猷龍所掌控的新濠博亞娛樂宣布關閉旗下賭場的貴賓廳業務，美國博彩企業永利集團旗下的永利澳門則是取消了中介貴賓廳業務。報導中指出，因為中介貴賓前往賭場博弈是中國政府的嚴打重點，澳門賭場貴賓廳每年約有30億美元的收入，其中中介人佔了約75%左右。

目前太陽城集團旗下上市公司的股票已經在9日停牌，預計在13日恢復交易。但是從周焯華逮捕消息傳出後，太陽城集團股價已經暴跌46%之多。

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