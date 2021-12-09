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水神來了！一周「2波變天」時間表　東北季風＋雨彈來襲冷探15°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲大陸高壓東移，東北風增強。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天（10日）因有大陸高壓東移到山東附近，東北風增強，迎風面的東半部、大台北雲量偏多，降雨較多有偶雨，且風力明顯增大，雲林以北至東南部風勢較大，相對桃園以南較晴朗，日夜溫差大，有輻射冷卻現象，預期這波冷空氣影響一天，下一波冷空氣將於12日（周日）晚上報到。

氣象局預報，今晚至明天中低層水氣逐漸增多，東半部及大台北地區為多雲有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，高溫及低溫稍微下降1至2度，預測各地低溫約15至19度，局部空曠地區及近山區平地可能更低一些，白天北東高溫約21至24度，中南部約25至27度，日夜溫差較大。

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預計周末兩天白天天氣穩定，各地大多多雲到晴，西半部雲量少，東半部多雲有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨機率。12日晚起至13日（下周一）東北季風增強，14日（下周二）受東北季風影響，北部、東北部天氣轉涼，雲量增多，並有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

▼一周2波變天，冷空氣挾雨報到。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，之後下一波東北季風增強落在17日（下周五），18、19日（下周六、日）受這波冷空氣影響，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；19日南方雲系有北移接近台灣的趨勢，南部地區及中部山區也有局部短暫雨。

災害預報士賈新興分析，10日西半部晴到多雲，東半部雲量、水氣多，有零星短暫雨，但下雨時間不長；12日深夜受鋒面及東北季風增強影響，桃園以北轉有雨，直到13日清晨宜蘭有局部較大降雨。

賈新興依據台北站未來溫度、風向趨勢預報，9至11日偏東風，低溫沒有明顯下降，高溫則因雲量多不會升高，12日晚間有一波明顯東北季風，13日低溫略下滑，但這波影響時間快，預估13至15日低溫下探15度，並沒有特別冷，早晚偏涼，隨著環境水氣減少，高溫上升，下一波變冷落在17日午後，東北季風增強，影響3天。

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