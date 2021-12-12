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1天3例Omicron境外移入　黃珊珊：擔心春節7＋7會有「突破性感染」

▲▼黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會，（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室助理研究員（案16816）確診，台北市副市長黃珊珊12日表示，台北市長柯文哲已於11日指示，台北市P3實驗室等高風險場域員工，要求注射第三劑疫苗；另針對台灣11日境外移入中有3起感染Omicron變種病毒，黃珊珊提及，北市擔心春節「7＋7」政策開始後會有突破性感染。

針對北市未來防疫規劃，黃珊珊12日中午出席「貓空纜車換纜復駛暨三貓迎新派對」記者會時回應，中研院確診案（案16816）因還在院內，目前沒跡象會擴散，且只要接觸過的人都已經擴大隔離，「這一兩週（如果）沒有新的變化，就比較可以放心。」北市仍會密切觀察隔離者，並於13日派篩檢車至中研院。

黃珊珊說，篩檢車除了採檢之外，同時還可以注射疫苗，因為發現有些年輕人至今未打第二劑疫苗，希望能提升院內疫苗覆蓋率，且柯文哲也於11日指示，台北市這類P3實驗室等高風險場域，要求注射第三劑疫苗。

黃珊珊提到，這些P3實驗室人員屬於第1至3類的防疫第一線人員，但有些人尚未達到第二劑接種超過5個月，目前台北市最快能接種到第三劑疫苗的就是萬華警消，「打第三劑還是比較有保障，尤其現在Omicron可能突破到台灣，只是還止於境外，如果『7＋7專案（7天在防疫旅館居家檢疫、7天有條件在家居家檢疫）』開始的話，其實我們滿擔心會有突破性感染，第三劑是滿必要的事情。」

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