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Omicron殺進台灣！前台大醫曝「保護力達71%」廠牌組合

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲林氏璧說，打2劑AZ再加BNT加強針，保護力可達71%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron已叩關台灣邊境！中央流行疫情指揮中心昨（11）日公布新增3例境外移入，分別從非洲史瓦帝尼、英國及美國入境。面對新變種株已殺進台灣，前台大感染科醫師林氏璧指出，施打2劑AZ對Omicron幾乎無法防有症狀感染，但若加打BNT則可達到71%的保護力。

前台大感染科醫師林氏璧昨日在粉專《日本自助旅遊中毒者》更新疫苗效力，並指出，Omicron的確有到目前為止對現有疫苗或之前自然感染最嚴重的免疫逃逸，雖然施打第3針2週後對Omicron可達70～75%保護力，「但老問題是，能持續多久？目前是沒答案的。」

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林氏璧接著說，其為針對有症狀感染的保護力，而非防重症，英國目前沒有一例Omicron演變為重症或死亡，因為目前年長者染疫人數還少，病程還在走，發病到重症約需7～10天，所以還無法估算出疫苗對重症保護力。若後續發現仍有一定重症比例，可能是現有疫苗不夠好，需針對該病毒再做一個次世代疫苗；反之若不太會引發重症，已變成幾乎輕症的病毒，則不需要為它再繼續打疫苗。

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗打好打滿是否可防Omicron引發的重症，仍有待觀察。（示意圖／記者李毓康攝）

看到這裡，很多打了2劑AZ或BNT的網友開始哀號是否白打了？林氏璧解答，不會，全世界現在流行的大魔王還是Delta，對它而言第2劑仍具一定效果，且第3針看起來是必須的，接下來各國應該會加速施打第3針之政策。

林氏璧強調，這仍是初步估計，由於目前Omicron案例樣本數仍不夠多；相較於Delta，案例數超多，因此保護力也能較確定。他也不禁感嘆，「還是要靠英國，這真是好重要的資料！」當時針對Alpha和Delta的疫苗有效性，都靠英國完整資料庫最早估計出來。

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