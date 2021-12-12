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有點心酸...新竹警曬80元「精簡便當」　台南警大雞腿PK完勝

▲新竹物價高！員警曬80元便當眾傻眼　台南警：我們有大雞腿。（圖／讀者提供）

▲有基層員警曬出80元的便當照，引起其他地區員警討論。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹的物價有多高？有基層員警PO出80元的便當菜色，竟然只有一盒白飯、一袋滷汁，與內含3顆魚丸的清湯。對於警政署齊頭式的80元誤餐費，新竹員警大喊「物價也太高」，新竹市警局也被走精簡風的餐盒驚呆，緊急調升午餐費為每人100元，以因應新竹城的高物價。

市警局也還原「精簡便當」始末，本月11日中午，秘書單位為員警準備新竹著名的魚丸湯、大碗滷肉飯，避免白飯被醬汁泡爛，店家貼心將滷汁分裝，因此餐盒內僅剩白飯與少許酸菜。

▲新竹物價高！員警曬80元便當眾傻眼　台南警：我們有大雞腿。（圖／讀者提供）

▲今日警政署將誤餐費調升至100元，午餐也從一飯一湯變更為大雞腿佐4個配菜的便當。

據了解，這家餐盒為新竹知名老字號魚丸店，一碗3顆乒乓球大小的包餡魚丸湯價格45元，80元餐費已被魚丸湯佔了一半，剩下40元的「扣打」只剩滷肉飯可選擇。

新竹市警局表示，因應公投業務需要，依警政署規定，12月3日起開設治安指揮所，並提供輪值人員中、晚餐便當，因員警陸續反映便當大多為雞排、雞腿、排骨、燒肉等主菜，希望能更多樣化，秘書單位才想出輪替地方特色小吃，包括米粉、肉丸、滷肉飯等，搭配摃丸、魚丸湯等湯品。

▲有點心酸...新竹警曬80元「精簡便當」　台南警大雞腿PK完勝。（圖／讀者提供）

▲▼高雄(上)台南(下)的員警也PO出他們的便當，引起新竹員警羨慕。

▲有點心酸...新竹警曬80元「精簡便當」　台南警大雞腿PK完勝。（圖／讀者提供）

沒想到基層員警在臉書哀嚎「沒事不要調來我們新竹市，這是我們輪值的80元便當，白飯、滷汁、魚丸湯」，對比台中員警便當，有滿滿燒肉與地瓜、小番茄等配菜，台南員警還有大雞腿可吃，新竹的高物價，讓基層員警大喊「快要吃土」。

考量相關勤務均須員警辛苦執勤，以及新竹高物價，警政署緊急將誤餐費由80元調升為100元，今日改善後的便當，少了湯，由高麗菜、豆皮、雞蛋、青蔬和一隻大雞腿組成的大餐盒，希望能跟上新竹高物價。

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