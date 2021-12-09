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全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名超商店員無奈發文，有位恐怖客人經常到店裡，把座位區當個人辦公室，不僅使用充電設備，還在自備便當的情況下，要求幫忙微波、提供免洗筷，長期下來他們不堪其擾，終於拒絕了對方，怎料奧客揪親友刷1星，還不斷威脅霸凌，誇張行徑引起撻伐。

網友在「爆料公社」代發文，怒批「台灣奧客無極限，可憐的超商店員，每天要在恐怖客人的威脅與霸凌中工作。這位先生常常到某間全家，將超商當成自己的行動辦公室，買一杯飲料，一坐就是一整天，還使用店裡的充電設施。」

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更離譜的是，該男不僅自備便當，甚至要求店員幫忙微波及提供免洗筷子；一段時間下來，當店員請他自費購買後，他竟惱羞成怒，在Google評論寫負評顛倒是非。

▲每天帶便當到全家。（圖／翻攝自爆料公社）

▲自己理虧還反過來抱怨店員態度差。（圖／翻攝自爆料公社）

原po無奈道，「他的一群不知情況的朋友（家人），也一窩蜂給負評，真是令人傻眼。他吃的便當是自己帶的，難吃跟全家超商有何關係？沒買東西還要求店員幫忙微波，也不自己帶筷子，不給還見笑轉生氣，店家不歡迎你這種客人，希望你別再去了。一個人的品德最重要，你不過爾爾。」

對於惡劣行徑，網友也傻眼直呼，「刷新我三觀了」、「可憐，家裡沒溫暖吧」、「幹嘛馬賽克，他臉皮這麼厚」、「地球上最多的…就是垃圾」、「真是秀下限」、「到底臉皮要多厚才有辦法這樣啊」、「全家就是我家」。

▼親友跟風刷1星。（圖／翻攝自爆料公社）

▲每天帶便當到全家。（圖／翻攝自爆料公社）

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