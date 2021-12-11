謝龍介稱吃萊豬「睪丸會縮」　提議：進口就加工成漢堡賣回美國

▲謝龍介11日替邱于軒公投宣講站台。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員 邱于軒）

記者蘇晏男／台北報導

1218四大公投倒數1周，藍綠本周末大動員宣講。國民黨台南市議員謝龍介11日呼籲民眾反萊豬時，稱自己聽說多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮（台語，意思是睪丸會變小）」，讓他嚇死。謝龍介還說，保護台灣應該要跟美國交朋友，但不能用台灣人的健康做交換，如果未來萊豬進口，一入境就送去加工成台灣貢丸、台灣漢堡，再賣回去給美國小孩吃，看他們要不要吃？

國民黨高雄市議員邱于軒11日在高雄包公廟舉辦「12/18公投 廟口軒講 四個都同意 台灣更美麗」造勢，謝龍介應邀站台。針對反萊豬訴求，謝龍介說，我們應該跟美國人交朋友，保護台灣就要廣交朋友，減少敵人，但是（跟美國）交朋友就好，「不用當我們的老爸」。

謝龍介氣憤表示，每項東西都可以做交換，我們錢很多，跟美國買些破銅爛鐵也沒關係，但是要用健康做交換，我們就吞不下去了！民進黨執政宣布瘋豬肉（指萊豬肉）進口，但學校、軍警、官員跟立法院的人卻規定不能吃，「都我們這些盤仔在吃」 。

「殺頭生意有人做，虧本生意無人做。」謝龍介說，一斤80元跟一斤40元，用膝蓋想也知道生意人會選哪種；我們吃豬肉跟吃牛肉的比例是9:1，如果這次真的擋不住萊豬進口，至少販售時要寫明是萊豬肉。

謝龍介表示，吃萊豬會造成高血壓等慢性病，他自己雖沒慢性病，但去年8月28日民進黨宣布要開放萊豬進口當天，他就向老婆說家裡不可以再煮豬肉，畢竟萊豬肉會透過什麼管道流通，我們不清楚。接著，他語出驚人，表示自己聽說如果多吃一點萊豬肉，「佛仔會縮」，聽了就嚇死。

不僅如此，謝龍介還提議，乾脆在海港區設一間萊豬加工廠，一年如果要進2000萬公斤萊豬肉，我們就花錢買下來後，等萊豬肉一進口，就運去該加工廠製成台灣貢丸、台灣漢堡，然後再賣賣回去給美國小孩吃，看他們要不要吃？「美國人都不敢吃，卻要我們硬煮來吃。」