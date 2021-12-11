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金門「城鎮之心」啟用！孩子們樂翻了　一路滑到爽「放電好所在」

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門「城鎮之心」是中央補助的前瞻工程計畫之一，也為地區指標性工程，基本完成體育館至雄獅堡一帶近12公頃的空間整合，及區域綠地與步道的串聯，使成為城區大型休憩場域，該計畫藉由11日下午舉行之「滑步車騎樂趣比賽」及「海濱公園草地音樂會」，宣告正式啟用；縣長楊鎮浯特別邀請行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣議會、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮鎮民代表、金城各里里長、國中小校長及相關局處主官一同見證。


滑步車運動是近年新興幼兒戶外活動，對於學齡前兒童肢體、平衡感與自信心發展有正面助益，而本縣城鎮之心計畫目的之一，即為將既有運動場域適用年齡層向上下延伸，使成為全齡化的運動公園，故金門縣政府特別規劃一場屬於金門孩子的滑步車活動--「城鎮之心-滑步車騎樂趣」，期以幼兒運動發展為開始，帶起全民運動、闔家歡樂的休閒運動氛圍，除促進幼兒健康，同時留下成長生活美好印記。

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▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）


同一時間，海濱公園亦有以青年朋友為主的「海濱公園草地音樂會」活動，整場活動由在地青年團體「自造音樂工作室」操刀主辦，邀請到多組台金兩地專業青年表演團體，在藍天綠地的環境中，以即將完工的金門大橋為背景，為地區帶來精彩的藝文表演。


楊縣長指出，雖然金門到處有綠地，但長期以來缺乏完善規劃，特別是城區，破碎、零星的空間難以符合鄉親健康生活的需求，因此縣府歷經兩任縣長，爭取中央經費、整合各方意見，戮力營造一個能讓鄉親安心遊戲、健康運動、親子互動，且兼具地景生態的遊憩場所。


楊縣長同時也點出，此區域目前還有兩處不足，一是停車空間，一是民族路的交通問題，但都已經著手處理。在停車問題方面，在觀光處及工務處的努力下，城中地下停車場工程已經上網招標，預計三年完成，屆時將提供該區近三百個車位，有效緩解停車問題，且經費有中央補助；至於民族路拓寬工程，則預計在明(111)年第一季上網招標，併同處理該區長年以來路幅寬度不足與排水問題。

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）

▲金門「城鎮之心」啟用 。（圖／記者林明揚攝）
楊縣長期勉執政團隊，目前只是第一階段而已，後續還有很長的路要走；除城中地下停車場興闢及民族路拓寬外，莒光湖部分風景區的細部計畫及市地重劃作業也要努力跟上，東門與南門的汙水及浯江溪汙染問題也要想辦法處理，為全區長期願景作準備。

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