【廣編】生活就是要儀式感！桃園統領party5大亮點揪吃逛一波

圖、文／統領百貨提供

想好耶誕節跟跨年要怎麼過了嗎？各大百貨商場推出琳瑯滿目的活動：有美美的聖誕樹美拍區、耶誕特惠活動、特色市集…等。日本作家村上春樹曾說：「儀式是一件很重要的事情，它讓我們對在意的事情心懷敬畏，讓我們對生活更加銘記和珍惜。」統領廣場整理5大過節亮點，陪伴大家生活儀式感滿滿：

1.統領威秀影城看場精采的電影

2.打卡蒐集今年聖誕美照

3.參加交換禮物活動或犒賞自己

4.聖誕市集逛起來，享受耶誕氣氛

5.相揪吃一波大餐Party

統領廣場年末推出實質回饋自12/9-2022/1/2單筆滿3000送250，搭配館內推薦價與冬季折扣這時下手最划算。再加上會員點數三倍折抵無上限，不論是送禮自買都開心；還特別祭出幸福有趣活動：幸運星球抽起12/31~1/2限時三天統領會員 B1-8F全館當日單筆滿999元即可抽球一次幸運得獎。

爲了歡慶聖誕節還有氣球達人秀12/25-12/26下午2-6點，當日消費單筆滿500元，即可兌換造型氣球一個；邀請桃園市府靈糧堂／迦南基督長老教會的平安夜樂悅響宴12/24平安夜1830-2100於1F中正廣場祈福報佳音悅耳的聖誕詩歌及台灣少見的手鐘表演，聲音清脆動人悠揚，振奮人心，滿滿歡樂過節氣氛別錯過。