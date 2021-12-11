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雙12整點特殺手速催落！Switch只要1298元　iPhone 13 Pro砍半價

東森購物網雙12（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「雙12年終慶」站上活動區專祭出多重優惠。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

明天是雙12購物節，你準備好再爆買一波了嗎？趁全年最後促銷大檔搶便宜，網購平台在12/12當天有特別加碼，除了購物金回饋無上限，更有大牌夯品特賣，Switch紅藍主機+健身環下殺1折、iPhone 13 Pro破盤5折，iPad mini則是7千元有找，價格殺到最低點，只在特定時段開搶，網購族想省荷包，一定要把整點瘋搶時間記下來。

東森購物網雙12年終慶活動專區祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，12/13前單筆滿3,000元還可參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

另在台北信義區中華電信台北東區服務中心前有限時快閃，12/12活動最後一天，將送出東風極柔3層抽取衛生紙1212串，於下午13:00起開始兌換，送完為止，只要是東森購物會員就能領取，每人限領一次，現場也能直接註冊成為新會員，不但可以立即換，再送東森幣888枚。

東森購物網雙12限時快閃（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網攜手中華電信推雙12限時快閃，12/12將送出東風極柔3層抽取衛生紙1212串。（圖／東森購物網提供）

東森電視購物12/12特別日當天祭出回饋50%東森幣無上限，當晚8點到10點47台公益晚會LIVE商品，更以100%東森幣無上限回饋給會員，同時舉辦「攜手送愛心」公益活動，消費者購買1件商品，東森購物將捐出50元現金，認購年菜捐贈給弱勢團體。

蝦皮購物在12/12這天整點推限時瘋搶，主打飛利浦、ASUS、APPLE等百大品牌1折起，18:00～21:59超殺的Switch紅藍主機+健身環只要1,298元，伊萊克斯超級完美管家除蟎版驚爆價7,777元，飛利浦舒眠抗敏空氣清淨機現省3,000元，22:00～23:59必搶半價iPhone 13 Pro，用16,450元就能換新手機，其他時段還有霓淨思極透光亮白淡斑精華超值組優惠價100元、New Balance復古運動鞋298元，買到很划算。

蝦皮購物雙12（圖／記者洪菱鞠攝）

▲Switch紅藍主機+健身環、iPhone 13 Pro等品牌夯品，蝦皮購物在12/12當天整點有特殺優惠。（圖／記者洪菱鞠攝）

人氣夯品破盤下殺，但數量少，就比誰手速快，覺得太累人的話，不如鎖定更實惠的美食點心，像是1元麥當勞六塊鷄塊即享券、12元的原味麥脆鷄腿即享券、熱經典中杯那堤即享券，以及89元星巴克大杯美式，蝦皮購物加碼釋出於12/12凌晨0點起開賣，當天共16個時段可以搶，分別是00:00、00:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00、23:00。

樂天市場也祭出美食及國際品牌夯品最低1折起，10:00、12:00、15:00、19:00、21:00共5個時段準時特賣，領取優惠券再享現折，12/12有iPad mini 64GB，原價14,900元，領券加上刷樂天信用卡回饋後，只要6,939元即可入手。另外，送禮或犒賞自己都適合的Jo Malone青檸、羅勒與柑橘古龍水禮盒，特價1,599元，MISS DIOR小香禮盒特賣1,799元。

Apple iPad mini 64GB（圖／樂天市場提供）

▲Apple iPad mini 64GB，原價14,900元，12/12 10:00 開賣特價7,999元，搭配優惠券和刷卡回饋，只要6,939元。（圖／樂天市場提供）

博客來在雙12當日全館結帳滿千9折，滿2,000元最高送200元E-Coupon，特別推薦無印迷趁此時清空購物車，MUJI無印良品館參展商品不限金額結帳85折，再享全館滿額回饋。遠傳friDay購物限時加碼，家電、電腦、電玩等等指定品，輸入折扣碼最高再折1,212元，另推全站適用的雙12限定折價券，滿668元折72元、滿1,212元折122元、滿2,888元折282元，消費者可以擇優使用。

►為何冷天也不用蓋被子！

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