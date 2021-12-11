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雙12限時快閃！東森購物網送面膜會員開心免費換　明再送1212串衛生紙

▲▼東森購物雙12限時快閃發面膜。（圖／記者李毓康攝）

▲東森購物網攜手中華電信推雙12限時快閃，活動第三天送1212盒DeMon面膜，因適逢假日，工作人員在街頭發DM、舉牌宣傳，吸引逛街人潮目光。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

為雙12購物節炒熱買氣，東森購物網攜手中華電信推出連續4天的限時快閃大方送，前2天發放的衛生紙、濃縮洗衣精，兌換熱烈，今（12/11）送出1212盒DeMon面膜，不少既有會員特地前往換取，也吸引很多人當場註冊成為新會員，活動開始短短半小時，已送出超過百盒。明天是活動最後一天，將送出東風極柔3層抽取衛生紙1212串，於下午13:00起開始兌換。

明天是雙12購物節，瞄準年終購物潮，東森購物網線上熱鬧展開「雙12年終慶」活動，也走到線下為1212購物節宣傳造勢，此次特別與中華電信合作推出雙12限時快閃，12/9～12/12一連4天在台北信義區中華電信台北東區服務中心前，每天精選一款超值豪禮，各限量1212份送完為止，活動限東森購物會員領取，每人限領一次。

由於只要登入APP會員就能免費領，直接註冊新會員也能立即換且再送東森幣888枚，許多路過民眾、上班族、婆媽看到後，不放過活動機會，首2日的蝶漾抽取衛生紙、東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包，兌換十分踴躍，一度出現排隊人潮，其中又以新會員比例最高，現場立刻下載東森購物網APP，前後花不到幾分鐘的時間，就把贈品開心帶回家。

東森購物網攜手中華電信推雙12限時快閃活動（圖／東森購物網提供）

▲限時快閃活動首日送衛生紙，東森購物網會員排隊領取。（圖／東森購物網提供）

▲▼東森購物雙12限時快閃發面膜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼有不少人當場註冊成為新會員，可以立即換超值豪禮之外，還能獲得東森幣888枚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森購物雙12限時快閃發面膜。（圖／記者李毓康攝）

活動來到第三天，主打桃花美白、蘭花保濕、冰花緊緻等DeMon升級版冷淬面膜，以及DeMon緊緻光耀黑面膜，隨機送出一款，就有夫妻檔都是購物網會員，老公前一天領了洗衣精後，再通知老婆來領面膜；還有電視購物會員在收到DM後特地前往領取。因適逢假日，逛街人潮多，活動也引起在附近吃飯的民眾目光，經過攤位看到有好康，大人帶著小孩一起加入會員，而對於不熟悉APP操作方式的中高年齡族群，工作人員也貼心幫忙下載教學。

▲▼東森購物雙12限時快閃發面膜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森購物網及電視購物會員特地前往兌換免費贈品。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森購物雙12限時快閃發面膜。（圖／記者李毓康攝）

▲▼東森購物雙12限時快閃發面膜。（圖／記者李毓康攝）

▲對於不熟悉APP操作方式的人，工作人員貼心幫忙下載教學。（圖／記者李毓康攝）

東森購物網執行長楊俊元表示，限時快閃前2日為活動預熱，大約於晚上9點多發送完畢，12/11、12/12進入活動正檔，也是假日，現場還有中華電信的「型男大主廚」及「統一獅啦啦隊」活動，預期人潮會更加踴躍，這次藉由與中華電信合作的實體OMO活動，贈送衛生紙、洗衣精、面膜等商品，提升雙12活動聲量，尤其東森購物在12/12當天，消費即回饋7%禮物卡，預計可拉抬整體營收為平日的5～8倍。

東森購物網在雙11檔期業績創新高，雙12年終慶延續買氣，站上活動專區祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，另於12/13前單筆滿3,000元即可參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

東森購物電視通路則推出「1212購給利」活動，12/12特別日當天祭出回饋50%東森幣無上限優惠，當晚8～10點47台公益晚會LIVE商品，更以100%東森幣無上限回饋給會員，同時舉辦「攜手送愛心」公益活動，消費者購買1件商品，東森購物將捐出50元現金，認購年菜捐贈給弱勢團體。

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