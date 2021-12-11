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知名快遞搞丟萬元戒指耳環　瞎扯「被風吹走」買家氣炸

▲▼台中一名男子大陸網購後，由台灣順豐快遞送件，不料物件竟不翼而飛，買主氣炸PO文求公道。（圖／爆料公社提供）

▲▼台中一名男子大陸網購後，由台灣順豐快遞送件，不料物件竟不翼而飛，買主氣炸PO文求公道。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名李姓男子在大陸網站購買戒指、耳環，匯款後由台灣的順豐快遞代送，不料卻接獲快遞員告知，「貨品被吹走了，沿路都找不到」，李男去電客服竟得到該貨件已簽收，事實上李根本沒簽收，也沒拿到貨，但順豐卻草草結案，而且還把李列為黑名單，令李男氣得把過程po網，尋求一個公道。

▲▼台中一名男子大陸網購後，由台灣順豐快遞送件，不料物件竟不翼而飛，買主氣炸PO文求公道。（圖／爆料公社提供）

李男po文表示，11月中在大陸購買商品，並已匯款給賣方，賣方委託順豐快遞寄出商品回台灣。11月18日2點許，接獲快遞員致電因為騎機車不小心讓物件飛走了，遍尋不著，錄影機也完全都沒有錄到，心想如此國際聞名公司，貨物竟會被風吹掉？那為何台灣多年來郵差送信，就連遇到颱風也很少說被風吹走了，真的相當的無奈，也無法理解。

▲▼台中一名男子大陸網購後，由台灣順豐快遞送件，不料物件竟不翼而飛，買主氣炸PO文求公道。（圖／爆料公社提供）

李男透過多方申訴及溝通之後，順豐客服在將近2周後，才於12月1日下午2點51分在微信上通知此貨件已簽收，但是他本人與大樓保全人員確認，並未簽收此票貨件，而且明明已經遺失了不是嗎？怎麼會說已經簽收？

▲▼台中一名男子大陸網購後，由台灣順豐快遞送件，不料物件竟不翼而飛，買主氣炸PO文求公道。（圖／爆料公社提供）▲▼台中一名男子大陸網購後，由台灣順豐快遞送件，不料物件竟不翼而飛，買主氣炸PO文求公道。（圖／爆料公社提供）

李男在百般不理解的情況下再次去電順豐客服，卻回應說已經賠償了，所以就順理成章結案了，沒有什麼好討論的，為何在未與收寄雙方確認並告知此情況，卻趕緊草草結案，並且在他未得到任何知會，也確實並未簽收，卻顯示說他已簽收？這不是偽造文書嗎？不禁讓人聯想這票貨件難道牽涉了內部的什麼人員，試圖想掩蓋其犯下的錯誤？

12月8日晚上7點，李又接獲順豐客服回電，上級表示並無不妥，而且此後他被列入黑名單，大陸寄件方皆告知無法再收他的件，他原本是受害者，不料順豐一直掩飾內部錯誤，還封鎖他不能收件，真的是欺人太甚！

警方表示，有接獲物流人員報案，已依規定受理，並協助到報案人所說的路段找尋，不過並未發現。

順豐快遞強調，貨件遺失事件，該名客戶已確定獲得理賠，客服也已向對方聯繫、說明事件經過。公司同步進行內部調查與檢討，以確保服務品質以符合客戶需求。考量客戶的服務感受，公司將專注於自我檢討與修正，以提供客戶更好的服務。

關於客戶提及被黑名單，該公司表示，針對本次貨件遺失事件，造成客戶感受不佳深感抱歉，公司將持續調整相關舉措以及內部員工培訓，以提供更好的客戶服務品質。

該公司強調，內部除深入檢討外，同步進行系統與流程調整，影響到部份客戶無法使用寄件服務，並非針對林先生個人。待內部系統調整完成後，服務會繼續如常進行，以滿足客戶服務需求。

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