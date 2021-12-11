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肯德基買1送1！「5大速食店」雙12優惠快看　麥當勞還有加1元多1件

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲速食店最新優惠一次看。（各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

明（12）日就是雙12了，除了要搶各大電商賣場、手搖咖啡等優惠之外，《ETtoday新聞雲》也整理了5大速食店最新限定好康，像是肯德基有勁爆雞米花、雞塊買1送1，麥當勞推麥克雞塊、OREO冰炫風加1元多1件等，趕緊揪朋友、家人衝吃了。

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞祭出5大優惠組合。

●麥當勞
麥當勞「年終振興優惠券」一路吃到12月28日，並祭出5大優惠組合，其中，最划算的就是「加1元多1件」，包括麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等通通有，且早餐時段、一般時段皆享優惠；再來是100元吃超爽大餐，包括麥香魚、麥香雞、吉事牛3主餐搭配4塊麥克雞塊、小薯、小杯飲料，只要100元就能吃到，另也有150元的組合。

除外還有「雙人共享200元起」、「套餐飲料免費升級」、「有氧雙人早餐75折吃」等3大優惠等領，整張優惠券直接狂省2860元，並開放門市、得來速、數位自助點餐機皆可使用。

▲▼肯德基「年終感恩祭，雞嗑享回饋」推出買1送1、優惠套餐、加1元多一件爽吃等。（圖／翻攝肯德基官網）

▲肯德基祭出雞塊、雞米花買1送1。（圖／翻攝肯德基官網）

●肯德基
肯德基即日起祭出「「年終感恩祭，雞嗑享回饋」優惠活動，從外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券通通有限定折扣，像是有大份勁爆雞米花、4塊雞塊買1送1，韓有超過25個「雞省優惠」套餐；加碼使用預訂快取點餐可享「加1元多1件」優惠，包括買任一套餐可加1元爽吃原味蛋撻1個、買任一桶裝（5塊炸雞桶除外）加1元多吃QQ球1份。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王年末加碼24種全新抗漲優惠下殺5折起。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王最新「歲末嗨吃限定優惠」要把握，祭出24種全新抗漲優惠下殺5折起，像是有辣薯球、中薯、牛肉堡直接買1送1，加碼推超值單點、個人超省餐及雙人激省餐共4組合，直接一路爽吃到2022年1月17日。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY超值優惠券。

●SUBWAY
SUBWAY最新「超值優惠券」祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

▲▼摩斯漢堡國際咖啡日、雙十優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯APP祭澳洲咖啡系列買4送2。（示意圖）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至12月15日於APP祭出會員限定安心取「澳洲咖啡系列買4送2」，加碼推買30杯送20杯，最高狂省1700元。

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