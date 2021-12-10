電商雙12優惠攻略整理　搶購物金、領優惠券最高省萬元　

▲東森購物網「雙12年終慶」站上活動區專祭出多重優惠。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年末最後一大促銷雙12購物節，各電商平台再次展開價格優惠戰，最低下殺1.2折起，可買到特殺爆品外，還有送折價券、購物金以及滿額免運等各種加碼，回饋不輸雙11，以下整理各家活動重點，提供給網購族參考，如何搶便宜好康清空購物車，讓荷包省更多。

東森購物網

雙12年終慶活動專區祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，另於12/13前單筆滿3,000元即可參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

另推出雙12限時快閃，12/9～12/12連續4天，在台北信義區中華電信台北東區服務中心大方送2424串衛生紙、1212包濃縮洗衣精及1212盒面膜，無論是東森購物註冊新會員或既有會員都有機會領取，送完為止。

東森電視購物

推出「1212購給利」活動，12/12特別日當天祭出回饋50%東森幣無上限，當晚8點到10點47台公益晚會LIVE商品，更以100%東森幣無上限回饋給會員，同時舉辦「攜手送愛心」公益活動，消費者購買1件商品，東森購物將捐出50元現金，認購年菜捐贈給弱勢團體。

momo購物網

精選百大品牌夯貨下殺2折起，雙12主打6大回饋，包含12/10起整點搶最高999momo幣，12/12一日限定優惠消費滿額瓜分120萬、下單抽谷關日式奢華之旅、消費滿額送萬份麥當勞/築間火鍋美食，12/13起下單抽iRobot掃地機，以及32家銀行回饋最高20%momo幣。

▲momo購物網雙12正慶開跑，祭出六大回饋。（圖／momo購物網提供）

PChome 24h購物

精選15大會場年終回饋1.2折起、12折專區、1212驚喜折價券等好康，單筆消費滿額，12/6～12/12登記抽「一件不留許願金」1.2萬元、12/11～12/12再抽訂單全額免費；在LINE購物也有加碼好康，即日起至12/12狂撒十萬份LINE POINT點數紅包，並祭出多檔特惠包括：Dyson旗艦館下殺48折起、12/13前小米限量折價券天天搶、下單指定品最高再省3,000元，熱門搶手商品如AirPods Pro特價6,090元、Switch OLED精選主機79折起。

蝦皮購物

12/12攜手百大品牌於整點推限時瘋搶1折起，並加碼麥當勞六塊鷄塊1元即享券，及1元蝦皮店到店的大杯經典熱可可，在0點、1點、12點、13點、18點、19點、22點及23點，共8個整點將豪撒購物金，最高可折到6,000元；另發放10張0元起全站免運券，人人都可領取，不過1張為0元免運券，限12/12當日00:00～00:15使用，其餘9張為99元免運券，12/12不限時段皆可使用。此外還有商城85折券，限12/12當日0～2點使用，最高折抵2,000元，商城9折券則是12/12全天皆可使用，滿額最高折抵5,000元。

Yahoo奇摩購物

即日起至12/12推出第二波「12.12狂歡購」，以及5大優惠攻略：全站最高回饋37%、天天大牌下殺美妝1折起、消費滿1,212加碼抽1,212超贈點、全新Yahoo聯名商務鈦金卡最高11%回饋、無卡分期限時加碼最高送7,400超贈點、拍賣賣家挑戰全年最低價，同時和Agoda旅遊網站合作，消費滿萬可抽訂房折12,120優惠。此外，除Yahoo奇摩拍賣月月11、22雙免運，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城指定店家消費分別滿99、299即享全家超取免運。

樂天市場

雙12再推刷卡最高賺20倍點數，包括樂天信用卡賺10%回饋、指定店家購物滿額加碼10%回饋；此外，天天整點特賣破盤1折起，每日5個時段推出超過百款國際品牌商品限量開搶，11大品牌限時24小時封館5折起、優惠券天天現領現折最高省10,000元，選擇宅配或超商取貨，再享購物滿499元免運費。

博客來

雙12活動期間，天天主題日爆品輪番上陣，全館消費滿1,200元，還有機會抽中1,200元禮物卡，主打年度百大暢銷圖書、電子書以及聖誕新品、年度暢銷品，參展商品1.2折起；12/8～12/11有120元E-coupon大放送，即領即用，12/12當日全館結帳滿千9折，滿2,000元最高送200元E-Coupon。MUJI無印良品館也在12/10～12/12祭出限時優惠，參展商品不限金額結帳85折，雙12當天再享全館滿額回饋。

▲博客來MUJI無印良品館雙12不限金額結帳85折，活動限時三天。（圖／翻攝自博客來）

遠傳friDay購物

全商品下殺最低1.2折，上百款精選商品包含奇哥汽車安全座椅、雅詩蘭黛真愛乳霜組、義大利不沾鍋組等全都半價以下回饋，12/10起還有限時3天大加碼，家電、電腦、電玩等輸入折扣碼最高再折1,212元，站上愛買、city’super旗艦館也加碼限時滿千送百、特惠商品買一送一，全站消費滿額還有機會抽中iPhone 13。

生活市集

萬件熱銷商品下殺3折起，全站天天有驚喜折扣，下單即享免運費，並聯合15大銀行提供最高20%刷卡金回饋，於7-ELEVEN取貨再送熱拿鐵之外，活動期間還有生活幣大放送，消費最高回饋5%生活幣，全站下單滿2筆最高可搶$66生活幣，12/12則推出天降寶石雨最高搶$188，更有直播限定活動人人領紅包；12/14前參加好康天天抽活動，還有機會抽中75折優惠券及肯德基雞塊。