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泡芙人、肌少症都不健康！保留肌肉減體脂肪　飲食打造完美體態

▲健康體態諮詢服務由專業營養師（中）為民眾進行營養諮詢與分析。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健康體態諮詢服務由專業營養師（中）為民眾進行營養諮詢與分析。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

健康是人生活的基礎，而健康不只是身心上的健康，也包含了健康的體態。花蓮慈濟醫院推動院內減重班，藉由168（間歇性斷食法）飲食原則，以及INBODY檢測，成功幫助院內同仁邁向健康體態，100個學員經過一個月的參與，平均每人體重減少1.5公斤；體脂肪重量平均減少了1.3公斤。整合了這些成功經驗，即日起，花蓮慈濟醫院開設健康體態諮詢服務，要幫助民眾找回健康。

花蓮慈院營養科林惠敏營養師表示，為了能更好的守護生命，花蓮慈院定期舉辦員工健檢，在健檢結果中，營養科發現，超過一半以上的同仁有體重比例異常的現象，因此營養科決定開辦減重班，募集100名BMI異常員工參與，推動能減去體脂肪，保留肌肉組織的健康減重方式。

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花蓮慈院減重班團隊表示，一般人對於體位測量，重點都放在體重，卻忽略了自己的身體組成。因此透過老年醫學科個案管理師李依甄的協助，運用進階INBODY檢測，讓學員了解自己的體脂肪、肌肉比例、基礎代謝率。判別身體組成是屬於脂肪過高的「泡芙人」、或是肌肉不足有肌少症風險，還是整體都很結實的「菠蘿麵包」，只是需要控制熱量降低體重。

▲健康體態諮詢服務由專業營養師（中）為民眾進行營養諮詢與分析。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫師開立身體組成分析檢驗，再由個管師進行進階INBODY檢測。

檢驗INBODY身體組成後，營養師給予個別營養介入說明，利用三大營養素分配比例跟六大類食物攝取份量，配合168飲食原則，讓學員簡單就能達到熱量赤字。針對體脂肪過高、肌肉量不足的給予低糖高蛋白飲食；若為內臟脂肪過高須注意精緻澱粉、油質的攝取。

以100位參加學員的成效來看，整體內臟脂肪減少6%；平均每人減少1.5公斤，體重減輕最多為6.9公斤。體脂肪重量平均減少了1.3公斤。而在營養素攝取及運動介入下，有42%學員的骨骼肌能維持原有的比例，甚至還有學員的骨骼肌比例達到增加的目標。

「配合營養諮詢隨時調整，才能找到最適合的方式維持健康體態。」林惠敏營養師表示，根據研究發現，實行168飲食可能會有一些副作用，例如脫水、營養不良、頭痛、煩躁、疲勞等，所以，營養師會藉由 FB 直播課程，解說168飲食原則及如何避免副作用。並且教導如何利用燙熟的蔬菜跟水果製成「綠拿鐵」，減少學員因為不熟悉營養攝取原則的時候，可能會缺乏攝取蔬菜、水果，或因脫水造成礦物質缺乏的風險。

花蓮慈院健康體態諮詢暨檢測服務，即日起正式開始服務，歡迎有需要的民眾，可以直接在原本就診的門診，或者到家庭醫學科、老年醫學科門診，請醫師開立身體組成分析檢驗，再聯繫李依甄個管師排程檢查時間，同時可以掛號營養諮詢門診，進行完整的增肌減脂營養照護。

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關鍵字：

泡芙人肌少症健康肌肉體脂肪168飲食體態

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