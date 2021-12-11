LIVE／確診女研究員足跡遍汐止　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中研院P3實驗室1名年輕女性人員在進行新冠肺炎實驗時不慎染疫，由於確診者住在汐止區，新北市緊急匡列接觸者66人，其中44人居家隔離，PCR採檢均為陰性。新北市長侯友宜11日一早再度召開疫情記者會，說明疫情最新狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

衛生局長陳潤秋10日表示，目前該個案新北共匡列66名接觸者，其中44人安排至集中檢疫所進行隔離，22人列自主健康管理。66人均已完成採檢，目前63人採檢結果PCR均為陰性，3人檢驗中，其中個案有密切接觸的44名居家隔離者，檢驗結果全數為陰性。

衛生局表示，全市31處篩檢站持續提供服務，其中位於汐止國泰社區篩檢站，除了原週一至週五上午篩檢時間，再增加12/10週五下午及12/11週六上午時段，民眾有需要都可前往採檢。

侯友宜表示，新北大型活動將視疫情做滾動式調整，目前新北市歡樂耶誕城活動暫不受影響，呼籲民眾進入新北歡樂耶誕城燈區內參觀、拍照時，請「全程佩戴口罩」；活動場域內「禁止邊走邊吃」，如有飲食需求者請至飲食專區，並配合飲食專區之實聯制、體溫量測及酒精消毒等防疫措施；進入遊樂設施、商店、市府大樓請配合量測體溫。在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，應留在家中，避免參與活動。

▲侯友宜防疫記者會。（圖／翻攝侯友宜臉書）

案16816確診者新北市公共場所足跡

11/28

11:00-13:00 遠雄廣場陶板屋(汐止區新台五路一段)

13:29-13:35 遠雄廣場2F寶雅(汐止區新台五路一段)

13:35-14:00 遠雄廣場2F宜德利家具(汐止區新台五路一段)

14:00-15:30 遠雄廣場B1F家樂福(汐止區新台五路一段)

11/29

18:23-19:10 初原麵廠汐止工建店(汐止區工建路)

12/1

18:00-19:20 孫東寶汐止南昌店(汐止區南昌街)

12/7

20:00-20:30 7-11新工建門市(汐止區中興路)

12/8

15:20-15:25 康是美北峰門市(汐止區福德一路)