中研院P3實驗室「操作4種變種病毒株」　染疫途徑得靠基因序列判讀

▲中研院長廖俊智表示，確診者曾被Gamma株、Alpha株實驗鼠咬過。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室驚爆一名已離職女職員確診，傳出是遭實驗鼠咬傷，中研院今（10日）召開記者會時表示，目前P3實驗室共有「Alpha、Beta、Gamma及Delta」等4種COVID-19病毒株，都從疾病管制署分讓來的，確診個案在今年10、11月時，曾被Gamma株、Alpha株實驗鼠咬過，至於如何感染，還要透過基因定序才能做準確判讀，目前不確定性很高。

昨天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，中央流行疫情指揮中心隨後在昨晚正式宣布國內新增一本土病例，初判感染Delta病毒，但事發至今，中研院都相當低調，僅昨晚透過文字稿說明四大措施，在外界壓力下，中研院在今（10日）下午在院長廖俊智帶領下召開記者會說明。

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▲▼中研院一名已離職女職員確診，今天進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

媒體詢問，確診個案是被什麼病毒株實驗鼠咬傷，廖俊智說，根據昨天下午得到訊息，並向相關老師、負責人確認，從記錄本上確認，10月第一次被咬傷是Gamma株，第二次則是Alpha株，但因為該名老師是臨時確認，所以未來還是要再查進清楚，也是在目前調查範圍內，最終則要透過基因定序才能做準確判讀，目前不確定性很高，已知資訊無法完整回答問題，需要從科學角度來探討。

此外，媒體追問，目前中研院P3實驗室有多少病毒株在實驗，來源為何，以及做什麼實驗，中研院學術處長陳建璋表示，目前P3實驗室有4種COVID-19病毒株，包含Alpha、Beta、Gamma及Delta，都從疾病管制署分讓來的，實驗室都應該按照SOP報疾管署通過後進行實驗，10月中進行的是單醣疫苗發展。

廖俊智也進一步指出，現階段關於染疫起因、實驗室運作狀況有許多說法，由於目前基因體中心主管及相關人員均在隔離當中，訊息比較片斷，尚未建立整體、確切的樣貌，中研院還無法完整回答所有問題，仍要等待調查小組確認關鍵環節後，再向各界報告，預計10天內向指揮中心提出報告。